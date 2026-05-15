Mercado Ibérico

Telefónica sobe mais de 5% no mercado bolsista e recupera 4 euros, enquanto os analistas aplaudem as contas do primeiro trimestre

  • Servimedia
  • 7:30

Com a subida as ações da Telefónica acumularam uma subida de pouco mais de 15% até agora este ano, comparado com os 2,8% adicionados pelo IBEX.

As ações da Telefónica subiram 5,7% na quinta-feira e recuperaram 4 euros, especificamente 4,03 euros, o seu preço mais alto desde o início de novembro, após apresentarem as contas do primeiro trimestre de 2026, que superaram as previsões de receitas e EBITDA que o consenso do mercado geriu.

“Os resultados da Telefónica no primeiro trimestre de 2026 superaram ligeiramente as previsões de consenso e, na nossa opinião, o destaque é a aceleração do crescimento em Espanha”, avaliam os analistas da Goldman. No primeiro trimestre, as receitas e o EBITDA ajustado da Telefónica España cresceram 2% em ambos os casos, acelerando a sua taxa de crescimento. “A Telefónica apresentou bons resultados no primeiro trimestre”, concorda o CaixaBank, que também menciona que os números superaram as previsões consensuais.

“Esperamos uma receção positiva destes resultados para o primeiro trimestre de 2026, onde o destaque é a força demonstrada no Brasil e em Espanha, que mantêm uma boa dinâmica comercial”, avalia o Banco Sabadell.

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