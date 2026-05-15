“Tenho prova de que Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis”, diz José Luís Carneiro
O PS tem “dados que comprovam” que houve um aumento de impostos “em relação ao tempo em que assumiram funções governativas”, afirma o secretário-geral do partido.
O secretário-geral do Partido Socialista (PS) acusou esta sexta-feira o Governo de ter aumentado os impostos sobre os combustíveis. “Aquilo que mais preocupa hoje as pessoas é o custo de vida. Quero dizer que tenho prova, que irei exibir na Assembleia da República, de que o Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis”, afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas a partir de Coimbra.
José Luís Carneiro garante que, depois de Luís Montenegro ter recusado o agravamento fiscal, o PS tem “dados que comprovam” que houve um aumento de impostos “em relação ao tempo em que assumiram funções governativas”.
A afirmação surge um dia após o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, ter rejeitado que a reversão do imposto sobre os combustíveis seja um aumento indireto dos impostos.
Na próxima semana, os preços dos combustíveis terão um comportamento diferenciado. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer um cêntimo, enquanto a gasolina deverá subir quatro cêntimos, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira pelo Automóvel Clube de Portugal (ACP).
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