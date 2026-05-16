Controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa com atrasos devido a “dificuldades técnicas”. Faro com longas firas nas chegadas

O controlo de fronteiras nas partidas do aeroporto de Lisboa está este sábado a registar atrasos devido a “dificuldades técnicas/informáticas”, com o tempo de espera a ultrapassar uma hora, segundo a PSP e a ANA.

“A ANA – Aeroportos de Portugal confirma os tempos de espera elevados hoje no controlo de fronteira, superiores a uma hora, na área das partidas do Aeroporto Humberto Delgado”, avançou fonte oficial da ANA, contactada pela agência Lusa na sequência de relatos indicando a existência de longas filas.

Segundo a gestora aeroportuária, a situação está a melhorar, mas ainda se mantêm constrangimentos, pelo que os passageiros com voos para fora do Espaço Schengen devem chegar mais cedo ao aeroporto.

“No que concerne à zona das partidas e devido a dificuldades técnicas/informáticas, os tempos de espera estão acima dos parâmetros de referência”, referiu, por sua vez, o porta-voz da PSP.

Já o controlo de fronteiras na zona das chegadas do aeroporto está “com os tempos de espera dentro dos parâmetros de referência”, acrescentou Sérgio Soares. O responsável salientou que, com o apoio da ANA Aeroportos, estão a ser feitos “todos os esforços para repor os tempos de referência na zona das partidas, sem descurar a segurança e resiliência da fronteira e de todo o Espaço Schengen”.

“A ANA está a colaborar com as autoridades responsáveis pelo controlo de fronteira para mitigar os constrangimentos causados na operação aeroportuária e reforçou as suas equipas nos aeroportos para apoio aos passageiros”, indicou, por sua vez, a gestora aeroportuária.

Faro com tempos de espera de três horas

A situação nas chegadas do aeroporto de Faro é ainda mais complicada. Segundo relata a CNN Portugal, o tempo de espera no controlo de fronteiras chega a ultrapassar as três horas. A recolha de dados biométricos no âmbito do novo sistema de Entradas e Saídas no espaço Schengen foi suspenso para que o processamento dos passageiros seja mais expedito.

Os constrangimentos que se têm vindo a registar no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa levou no ano passado o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que já está novamente a funcionar desde o início deste ano.

O EES foi implementado de forma faseada na União Europeia e estava previsto para abril o seu funcionamento a 100% em todo o território comunitário.

(notícia atualizada às 15h46 com situação em Faro)