Controlo de fronteiras no aeroporto de Lisboa com atrasos devido a “dificuldades técnicas”. Faro com longas firas nas chegadas
Gestora do aeroporto recomenda que os passageiros com voos para fora do Espaço Schengen cheguem mais cedo ao aeroporto. Em Faro, tempos de espera nas chegadas supera três horas.
O controlo de fronteiras nas partidas do aeroporto de Lisboa está este sábado a registar atrasos devido a “dificuldades técnicas/informáticas”, com o tempo de espera a ultrapassar uma hora, segundo a PSP e a ANA.
“A ANA – Aeroportos de Portugal confirma os tempos de espera elevados hoje no controlo de fronteira, superiores a uma hora, na área das partidas do Aeroporto Humberto Delgado”, avançou fonte oficial da ANA, contactada pela agência Lusa na sequência de relatos indicando a existência de longas filas.
Segundo a gestora aeroportuária, a situação está a melhorar, mas ainda se mantêm constrangimentos, pelo que os passageiros com voos para fora do Espaço Schengen devem chegar mais cedo ao aeroporto.
“No que concerne à zona das partidas e devido a dificuldades técnicas/informáticas, os tempos de espera estão acima dos parâmetros de referência”, referiu, por sua vez, o porta-voz da PSP.
Já o controlo de fronteiras na zona das chegadas do aeroporto está “com os tempos de espera dentro dos parâmetros de referência”, acrescentou Sérgio Soares. O responsável salientou que, com o apoio da ANA Aeroportos, estão a ser feitos “todos os esforços para repor os tempos de referência na zona das partidas, sem descurar a segurança e resiliência da fronteira e de todo o Espaço Schengen”.
“A ANA está a colaborar com as autoridades responsáveis pelo controlo de fronteira para mitigar os constrangimentos causados na operação aeroportuária e reforçou as suas equipas nos aeroportos para apoio aos passageiros”, indicou, por sua vez, a gestora aeroportuária.
Faro com tempos de espera de três horas
A situação nas chegadas do aeroporto de Faro é ainda mais complicada. Segundo relata a CNN Portugal, o tempo de espera no controlo de fronteiras chega a ultrapassar as três horas. A recolha de dados biométricos no âmbito do novo sistema de Entradas e Saídas no espaço Schengen foi suspenso para que o processamento dos passageiros seja mais expedito.
Os constrangimentos que se têm vindo a registar no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa levou no ano passado o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, que já está novamente a funcionar desde o início deste ano.
O EES foi implementado de forma faseada na União Europeia e estava previsto para abril o seu funcionamento a 100% em todo o território comunitário.
(notícia atualizada às 15h46 com situação em Faro)
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