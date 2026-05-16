Dica ECO dos Fundos: O que é o SIGA

Sabia que foi necessário criar de raiz uma plataforma para gerir o ciclo de vida das candidaturas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), porque nem todos os beneficiários intermediários tinham uma? De seu nome SIGA, acrónimo para Sistema de Informação Geral de Apoios, esta plataforma tem algumas características únicas como assegurar a validação das faturas junto do Fisco.

“Esta plataforma agrega interoperabilidade à Autoridade Tributária, por exemplo, para a validação de faturas, Isto porque não posso meter uma fatura associada a um pedido de pagamento sem que a mesma já tenha sido previamente validada na AT”, explica João Pereira, na Dica do ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO que será publicado na próxima segunda-feira.

O beneficiário final deve “submeter a fatura, a plataforma de forma automática vai à AT, valida e devolve a dizer se a fatura está válida ou se está condicionada ou se é recusada e o motivo. Depois disso, o beneficiário pode associar um pedido de pagamento para submissão do mesmo”, acrescenta o diretor de sistemas de informação da estrutura de missão Recuperar Portugal.

Mas esta não é a única interoperabilidade da plataforma.

“Temos um validador com o INPIC , ou seja, vamos ao Base.gov buscar a informação dos contratos públicos em base também de forma interoperável. O beneficiário apenas tem de colocar o URL do contrato público”;

, ou seja, vamos ao Base.gov buscar a informação dos contratos públicos em base também de forma interoperável. O beneficiário apenas tem de colocar o URL do contrato público”; “Temos um validador ao IAPMEI para ir buscar a informação da certificação PME , isto é, que as empresas estão obrigadas”;

para ir buscar a informação da , isto é, que as empresas estão obrigadas”; “Temos um validador também para ir buscar a informação simplificada das empresas, a IES ”;

”; “Temos outro validador ao IRN para ir buscar a informação do beneficiário efetivo , que é uma obrigatoriedade que o PRR exige para todos os beneficiários PRR” e

, que é uma obrigatoriedade que o PRR exige para todos os beneficiários PRR” e “Temos ainda um validador com o IGCP para garantir que o IBAN daquele beneficiário final associado àquele NIF está validado e registado”, elenca João Pereira.

E num momento em que o PRR está a chegar ao fim, os pedidos de pagamento na plataforma vão aumentar, mas o responsável garante que a mesma está preparada.

Veja o vídeo.