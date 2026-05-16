Irão vai anunciar mecanismo para reabrir Ormuz, com cobrança de taxas. Países europeus negoceiam com Teerão

O Irão irá anunciar em breve um mecanismo para gerir o tráfego no Estreito de Ormuz ao longo de uma rota predefinida. A televisão estatal refere conversações entre países europeus e Teerão para assegurar a passagem.

A implementação do mecanismo para fazer a gestão da travessia foi anunciada este sábado por Ebrahim Azizi, presidente da comissão de segurança nacional do parlamento iraniano, segundo avança a agência Reuters.

Só os navios comerciais e entidades que cooperem com o Irão beneficiarão deste regime. Segundo o responsável, serão cobradas taxas pelos serviços especializados prestados ao abrigo deste mecanismo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem-se oposto à cobrança de quaisquer taxas por Teerão para a travessia. A situação no Irão foi um dos temas do encontro com Xi Jinping, em Pequim, tendo ambos defendido a reabertura do estreito.

O Irão afirmou hoje que vários países europeus estão em conversações com Teerão para obter autorização para atravessar o estreito de Ormuz. O país irá anunciar em breve um mecanismo para gerir o tráfego.

“Depois da passagem de navios provenientes de países da Ásia Oriental, sobretudo da China, do Japão e do Paquistão, recebemos hoje informações de que países europeus iniciaram negociações com a marinha dos Guardas da Revolução” para atravessar a passagem marítima, anunciou a televisão estatal iraniana, sem identificar os países.

O bloqueio iraniano desta via marítima, por onde normalmente transita um quinto da produção mundial de petróleo, está a perturbar os mercados globais e confere a Teerão uma alavanca estratégica.

Os Estados Unidos mantêm um bloqueio aos portos iranianos, apesar do frágil cessar-fogo em vigor desde 08 de abril.

Na quinta-feira, o Irão já tinha anunciado que as forças navais autorizaram a passagem de “mais de 30 navios” chineses pelo estreito de Ormuz. A China é o principal importador de petróleo iraniano.