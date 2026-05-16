Nuno Melo considera “anormal” CDS combater o PSD

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, disse hoje que os seus adversários são os socialismos e os populismos, demarcando-se de fações que queiram “combater o parceiro” de coligação, o PSD, posicionamento que apelida de anormal.

“Poderá haver quem entenda que fazendo do PSD o adversário e ajudando o socialismo e os populismos, se está a bater forte no peito e a trazer um grande serviço para o país”, disse Nuno Melo para vincar que esse não será o caminho de que defenderá no Congresso do partido que hoje arrancou em Alcobaça.

“O que seria profundamente anormal seria numa coligação termos o CDS a combater o parceiro [o PSD], afirmou o presidente do partido em declarações à chegada ao Congresso, reforçando que os seus adversários são “os socialismos e os populismos”.

Para Nuno Melo o CDS chega hoje ao Congresso “muito melhor do que esteve em Guimarães”, [onde foi eleito, em 2022] e, nestes dois dias de trabalhos vai propor aos congressistas “a continuação desse caminho [que foi feito] que devolveu o espaço político de centro-direita ao poder, o CDS também ao parlamento, num esforço que tem transformado para muito melhor a vida de todos”.