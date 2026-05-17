CDS-PP “vai a jogo” na revisão constitucional

O presidente do CDS-PP anunciou hoje que o partido “vai a jogo” na revisão constitucional e apresentará um projeto autónomo no qual vai propor que a Lei Fundamental seja um documento “ideologicamente neutro”.

“O CDS vai a jogo na revisão constitucional“, adiantou o líder do partido no seu discurso no encerramento do 32.º congresso do CDS-PP, que decorreu no sábado e este domingo, em Alcobaça (distrito de Leiria).

“Quando a questão agora se colocar, o CDS, independentemente da entrega à AD, vai participar de forma autónoma no próximo processo de revisão constitucional, defendendo o que defendemos sempre, que a Lei Fundamental deve ser um documento ideologicamente neutro, representativo de todas as sensibilidades, não só das socialistas e capaz de congregar e não desunir“, afirmou.

Nuno Melo indicou que o partido vai criar um grupo de trabalho “liderado por constitucionalistas reconhecidos”, em coordenação com o grupo parlamentar, para trabalhar nessa proposta.

Nuno Melo reeleito

Nuno Melo foi reeleito presidente do CDS-PP, com a sua comissão política nacional a obter 89,7% dos votos dos delegados ao 31.º congresso do partido.

De acordo com informação disponibilizada à Lusa pela comissão organizadora do Congresso, a lista para a comissão Política nacional obteve 525 votos favoráveis, 41 brancos e 19 nulos.

Os resultados foram conhecidos pelas 14h00, depois de os delegados terem votado para eleger os novos órgãos durante a manhã.

No último congresso que decorreu em Viseu, em 2024, a comissão política de Nuno Melo tinha obtido 89,3% dos votos dos delegados.