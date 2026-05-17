Charlie Shamieh vai ser o novo líder da divisão de seguros da Berkshire Hathaway

A Berkshire Hathaway já escolheu o sucessor de Ajit Jain, Vice-Presidente de Operações de Seguros. De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago), que cita fontes familiarizadas com o assunto, o nome apontado é Charlie Shamieh, presidente da Gen Re.

Shamieh deverá assumir as operações de seguros da Berkshire assim que Jain, de 74 anos, se reformar. Jain ainda não anunciou qualquer data para a sua reforma.

O atual presidente da Gen Re tem três décadas de experiência tendo anteriormente ocupado cargos de liderança sénior na Munich Re e na AIG, antes de se juntar à Gen Re, em 2018.

O resseguro é, há muito tempo, um dos negócios mais importantes da Berkshire Hathaway, pelo qual Jain foi o responsável ao longo de quatro décadas.

De acordo com o jornal Reinsurance News, a Berkshire Hathaway revelou um aumento dos lucros técnicos líquidos das suas atividades de seguros e resseguros de cerca de 1,717 mil milhões de dólares no 1.º trimestre de 2026, um crescimento de cerca de 29% face ao ano anterior.

A notícia surge meses depois de o multimilionário Warren Buffett, de 95 anos, ter deixado o cargo de CEO da empresa, sendo substituído por Greg Abel.