Seguradoras

Charlie Shamieh vai ser o novo líder da divisão de seguros da Berkshire Hathaway

  • ECO Seguros
  • 14:52

A Berkshire Hathaway já terá escolhido Charlie Shamieh, atual presidente da Gen Re, para suceder a Ajit Jain na liderança das operações de seguros, segundo o Wall Street Journal.

A Berkshire Hathaway já escolheu o sucessor de Ajit Jain, Vice-Presidente de Operações de Seguros. De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago), que cita fontes familiarizadas com o assunto, o nome apontado é Charlie Shamieh, presidente da Gen Re.

Charlie Shamieh, atual presidente da Gen Re, poderá vir a suceder Vice-Presidente de Operações de Seguros da Berkshire Hathaway.

Shamieh deverá assumir as operações de seguros da Berkshire assim que Jain, de 74 anos, se reformar. Jain ainda não anunciou qualquer data para a sua reforma.

O atual presidente da Gen Re tem três décadas de experiência tendo anteriormente ocupado cargos de liderança sénior na Munich Re e na AIG, antes de se juntar à Gen Re, em 2018.

O resseguro é, há muito tempo, um dos negócios mais importantes da Berkshire Hathaway, pelo qual Jain foi o responsável ao longo de quatro décadas.

De acordo com o jornal Reinsurance News, a Berkshire Hathaway revelou um aumento dos lucros técnicos líquidos das suas atividades de seguros e resseguros de cerca de 1,717 mil milhões de dólares no 1.º trimestre de 2026, um crescimento de cerca de 29% face ao ano anterior.

A notícia surge meses depois de o multimilionário Warren Buffett, de 95 anos, ter deixado o cargo de CEO da empresa, sendo substituído por Greg Abel.

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