Charlie Shamieh vai ser o novo líder da divisão de seguros da Berkshire Hathaway
A Berkshire Hathaway já terá escolhido Charlie Shamieh, atual presidente da Gen Re, para suceder a Ajit Jain na liderança das operações de seguros, segundo o Wall Street Journal.
A Berkshire Hathaway já escolheu o sucessor de Ajit Jain, Vice-Presidente de Operações de Seguros. De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago), que cita fontes familiarizadas com o assunto, o nome apontado é Charlie Shamieh, presidente da Gen Re.
Shamieh deverá assumir as operações de seguros da Berkshire assim que Jain, de 74 anos, se reformar. Jain ainda não anunciou qualquer data para a sua reforma.
O atual presidente da Gen Re tem três décadas de experiência tendo anteriormente ocupado cargos de liderança sénior na Munich Re e na AIG, antes de se juntar à Gen Re, em 2018.
O resseguro é, há muito tempo, um dos negócios mais importantes da Berkshire Hathaway, pelo qual Jain foi o responsável ao longo de quatro décadas.
De acordo com o jornal Reinsurance News, a Berkshire Hathaway revelou um aumento dos lucros técnicos líquidos das suas atividades de seguros e resseguros de cerca de 1,717 mil milhões de dólares no 1.º trimestre de 2026, um crescimento de cerca de 29% face ao ano anterior.
A notícia surge meses depois de o multimilionário Warren Buffett, de 95 anos, ter deixado o cargo de CEO da empresa, sendo substituído por Greg Abel.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Charlie Shamieh vai ser o novo líder da divisão de seguros da Berkshire Hathaway
{{ noCommentsLabel }}