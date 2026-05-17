Controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa e Faro com atrasos hoje de manhã – PSP

O controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa e Faro registou tempos de espera “superiores ao desejável” durante a manhã deste domingo, mas estarão agora “dentro dos parâmetros de referência”, garante a PSP. A mesma fonte referiu à Lusa que os atrasos verificados nos dois aeroportos se deveram a razões técnicas informáticas, mas também à “dimensão elevada de tráfego aéreo no dia de hoje”. De acordo com relatos publicados nas redes sociais, os atrasos em Lisboa criaram uma situação de verdadeiro caos no aeroporto, com atrasos superiores a duas horas.

“Neste momento os tempos de espera estão dentro dos parâmetros de referência”, assegurou a PSP, salientando que está, com o apoio da ANA Aeroportos, está a “encetar todos os esforços” para que os tempos de espera sejam os menores possíveis, “sem descurar a segurança e resiliência” da fronteira e de todo o Espaço Shengen.

Este foi o segundo dia em que controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa registou atrasos devido a dificuldades técnicas informáticas, com o tempo de espera a ultrapassar uma hora no sábado.

“A ANA – Aeroportos de Portugal confirma os tempos de espera elevados hoje no controlo de fronteira, superiores a uma hora, na área das partidas do Aeroporto Humberto Delgado”, disse, no sábado, fonte oficial da ANA à Lusa, na sequência de relatos sobre longas filas.

Os constrangimentos que se têm vindo a registar no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa levaram, no ano passado, o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, novamente a funcionar desde o início deste ano.

O EES foi implementado de forma faseada na UE e estava previsto para abril o funcionamento deste sistema a 100% em todo o território comunitário.