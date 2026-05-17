Sabseg e Sabcrédito unem-se para integração de seguros e intermediação de crédito
A Sabseg e a Sabcrédito formalizaram uma parceria para disponibilizar a particulares e empresas um acompanhamento integrado entre seguros e soluções de financiamento,.
A Sabseg, corretora de seguros, e a Sabcrédito, intermediária especializada em crédito, formalizaram uma parceria que passa a disponibilizar a clientes particulares e empresas um modelo de acompanhamento articulado entre seguros e soluções de financiamento, anunciaram em comunicado.
Os clientes passam a contar com aconselhamento integrado: a Sabseg com a identificação e contratação de coberturas de seguros e a Sabcrédito com a análise e obtenção de crédito à habitação, automóvel e pessoal. A iniciativa responde a uma procura crescente por serviços que reduzam a dispersão e a burocracia associadas às grandes decisões financeiras.
Miguel Machado, CEO da Sabseg, sublinha a lógica da parceria: “Muitas decisões de proteção estão ligadas a momentos financeiros relevantes. Ao juntarmos o nosso know-how ao da Sabcrédito, facilitamos o acesso dos nossos clientes a uma resposta complementar na área do crédito, mantendo o foco naquilo que fazemos melhor: aconselhar, proteger e acompanhar.”
Do lado da Sabcrédito, Arménio Pinho, sócio-gerente, destaca que a parceria permite “aproximar a intermediação de crédito de clientes que valorizam acompanhamento, clareza e confiança.”
O acordo enquadra-se na estratégia da Sabseg de reforçar a sua rede de parceiros especializados, disponibilizando respostas complementares “sem perder o rigor, a independência e a especialização que caracterizam a sua atuação enquanto corretor”, explicam.
A Sabseg tem mais de 200 mil clientes particulares e empresariais, conta com uma equipa de mais de 2.000 colaboradores diretos e parceiros de negócio e possui mais de 40 escritórios em Portugal. A Sabcrédito tem ligações à Sabseg, Carlos Fernandes, administrador da Sabseg é presidente da Sabcrédito e Miguel Machado, presidente da Sabseg, é o segundo maior acionista.
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