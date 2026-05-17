Um Festival de jornalismo ao vivo no 10.º aniversário do ECO

No dia 27 de maio, no Centro Cultural de Belém, o ECO vai promover um Festival que junta a economia à cultura, a política às artes, as empresas à ciência, os negócios ao desporto, numa maratona de duetos improváveis. “É uma oportunidade para juntar num mesmo palco pessoas que raramente se encontram para conversas que normalmente não acontecem“, antecipa António Costa. O diretor do ECO garante que “mais do que uma conferência, o Festival ECO será uma redação aberta ao país durante um dia“.

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A agenda de aniversário do ECO neste décimo aniversário é ambiciosa, com iniciativas editoriais e não editoriais, e mais de uma vintena de parceiros, e terminará no dia 14 de outubro com a Fábrica 2030, a conferência anual que se realiza no Porto. O Festival do próximo dia 27, quarta-feira, tem um alcance diferente. A abertura será com a ministra da Cultura, Margarida Balseiro Lopes, mas o dia vai trazer nomes pouco habituais para o universo editorial do ECO.

O maestro Martim Sousa Tavares, o judoca Nuno Delgado, o professor Pedro Santa Clara, piloto Miguel Oliveira, o chef António Lobo Xavier, o artista plástico João Louro, o selecionador nacional de futebol feminino Francisco Neto, a neurocientista Luísa Soares ou o presidente do FC Porto André Villas-Boas, para citar alguns dos convidados, vão juntar-se a líderes empresariais e de negócios. “A ideia é juntar, ao longo de um dia inteiro, pessoas de áreas muito diferentes, empresários, gestores, economistas, artistas, atletas, criativos, pensadores e protagonistas da vida pública, em conversas que nos ajudem a olhar para o país, para a economia, para as empresas, para o trabalho, para a tecnologia, para a cultura e para o futuro. Algumas conversas serão mais económicas, outras mais improváveis, mas todas devem servir para aquilo que nos interessa enquanto jornal, isto é, perceber melhor o país e dar aos leitores informação, contexto e ideias que não encontram noutro lado“, insiste António Costa.

A ideia do Festival surgiu quando estava a ser desenvolvida a agenda do 10.º aniversário. O ECO realiza ou é parceiro de mais de 150 encontros por ano, temáticos e transversais, no Estúdio ECO ou em espaços exteriores, como sucedeu ainda na semana passada com o primeiro encontro do eRadar no CCB, que juntou mais de 250 pessoas para discutir os setores da defesa e do espaço. “Queríamos outro formato, que fosse verdadeiramente inovador e permitisse uma abertura da redação a outro perfil de leitores“, contextualiza o publisher e diretor do ECO. “À medida que discutíamos com os parceiros do aniversário esta ideia, aumentava o interesse e a vontade de envolvimento“, o que funcionou como um incentivo. Depois, “começaram a surgir nomes surpreendentes que, eles próprios, demonstravam interesse no encontro“, acrescenta António Costa.

A agenda está (quase) completa. A fechar o dia, o podcast ao vivo ‘O Mistério das Finanças’, com o diretor do ECO e o diretor executivo da CNN, Pedro Santos Guerreiro, será uma oportunidade única para ouvir António Barreto sobre o país que temos e o que gostaríamos de ter. Mas António Costa revela que, durante esta semana poderá surgir mais um convidado, para encerrar o Festival. “A confirmar-se, como espero, vai ser um nome que trará não só uma projeção política do Festival, como funcionará também como uma espécie de sinal sobre a ambição deste primeiro Festival ECO. Não queremos apenas assinalar dez anos de jornalismo económico, queremos criar um lugar onde se discutirão os próximos dez anos do país“.