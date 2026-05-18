5 coisas que vão marcar o dia

A Martifier vai estar em foco no arranque desta semana, com o início da OPA da Visabeira sobre a empresa. O balanço do Metro Mondengo marca também a atualidade nesta segunda-feira.

Início da OPA da Visabeira sobre a Martifer

A oferta pública de aquisição (OPA) da Visabeira Indústria sobre a Martifer arranca esta segunda-feira, após ter recebido luz verde do regulador do mercado de capitais. O grupo industrial de Viseu oferece 2,057 euros para comprar os 14 milhões de ações que não são controladas pela Visabeira, pela I’M, dos irmãos Carlos e Jorge Martins, e pela Mota-Engil. O período da oferta decorre até 3 de junho.

O balanço do Metro Mondego

O Metro Mondego entrou em funcionamento em agosto de 2025. Agora, Miguel Pinto Luz, de visita a Coimbra, vai realizar o balanço da operação desta infraestrutura de mobilidade, após viajar entre as estações da Portagem e São José. Será ainda assinado o protocolo de subconcessão entre a Câmara Municipal de Coimbra e a IP Património, que prevê a reabilitação da Estação Nova, que ficou desativada após o fim da circulação ferroviária. A autarquia quer criar um polo de inovação, cultura e nova centralidade urbana.

Luís Montenegro inaugura Minho Park Monção

Luís Montenegro tem uma agenda dedicada ao Alto Minho, começando com a inauguração do Minho Park Monção pelas 11h, seguido de uma visita à empresa de engenharia automóvel ISQCTA. O investimento foi anunciado em 2009, mas enfrentou a insolvência da Associação Industrial do Minho (AIMinho), promotora inicial do projeto. Será ainda visitada a obra de intervenção de emergência de estabilização e contenção do muro na praia de Moledo.

Resultados anuais da Ryanair

A companhia aérea low-cost Ryanair revela esta segunda-feira os resultados anuais para o ano fiscal de 2026 – que para a empresa termina em março. A empresa tinha registado um lucro líquido provisório de 30 milhões de euros no terceiro trimestre fiscal – que para a empresa encerra em dezembro – em comparação com os 149 milhões de euros no mesmo período do ano anterior.

Ministros das Finanças do G7 reúnem-se em Paris

O G7, grupo dos sete países considerados mais industrializados, reúne-se até 19 de maio em França. A reunião é presidida por Roland Lescure, ministro da Economia, das Finanças e da Soberania Industrial, Energética e Digital de França, e junta ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais dos países membros e parceiros. O G7 é constituído pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França (que assegura a presidência em 2026), Itália, Japão e Reino Unido, e ainda pela União Europeia.