A falta de terrenos e um aumento de 12,4% nos preços das casas marcam o setor imobiliário em 2026, segundo a Servihabitat

O mercado imobiliário espanhol continua a evoluir de forma sólida, com o terreno como um dos principais protagonistas do atual ciclo imobiliário, face à escassez de terrenos edificáveis e ao crescimento sustentado da procura residencial, como destacado pela Servihabitat no seu relatório ‘Chaves para o setor imobiliário em Espanha 2025/2026’.

O estudo salienta que a falta de oferta continua a ser o principal desafio do setor, num contexto marcado por um défice estrutural de habitação que atinge 320.000 unidades acumuladas nos últimos cinco anos. Esta situação está a impulsionar o interesse pelo terreno sob gestão, que está a ganhar destaque entre promotores e investidores devido à disponibilidade limitada de terrenos edificáveis.

Segundo a Servihabitat, os investidores estão dispostos a aceitar prazos mais longos e uma maior complexidade administrativa em troca de retornos mais elevados. Embora 43% da procura por terrenos ainda esteja concentrada no centro urbano, o relatório aponta para uma mudança de tendência, com uma progressiva expansão do interesse para cidades de média dimensão e áreas metropolitanas. Esta evolução reflete uma maior diversificação geográfica das operações terrestres e abre novas oportunidades em mercados com margem de crescimento.

A necessidade de substituir o produto tem impulsionado as operações de compra e venda de terrenos nos últimos três anos. De acordo com o relatório, em 2026 a venda de terrenos atingirá 31.000 operações, 7,2% mais do que no ano anterior, enquanto o preço por metro quadrado de terreno não construído aumentará 11,6%.

Borja Goday, CEO da Servihabitat, sublinha que “a terra estabeleceu-se como o ativo estratégico por excelência neste ciclo imobiliário. Sem uma gestão eficaz da terra, não será possível satisfazer a crescente procura de habitação nem desbloquear a produção necessária para equilibrar o mercado.”

No mercado residencial, a procura por habitação mantém-se robusta, enquanto a produção de novas construções permanece contida e muito abaixo das necessidades do mercado. Esta falta de oferta significa que a compra e venda de casas em segunda mão continua a ser a opção predominante. Nas suas previsões, a Servihabitat estima que as vendas de casas atinjam 777.000 em 2026, 3,4% mais do que no ano anterior.

Dada a falta de oferta e a pressão da procura, os preços mantêm uma tendência ascendente. Após 2025 ter assistido a um dos maiores aumentos recentes nos preços das casas, com uma subida de 12,7%. A Servihabitat espera que os preços avancem mais 12,4% em 2026. Grandes cidades, como Madrid, Barcelona, Málaga, Palma, Valência, Sevilha e Bilbau, são os mercados mais afetados pela subida dos preços, enquanto os mercados secundários e as cidades médias apresentam um crescimento mais equilibrado.

O mercado de arrendamento também está sob forte tensão devido à disponibilidade limitada de oferta, que caiu mais de 35% desde 2020. A renda média mensal de uma casa entre 80 e 90 metros quadrados situa-se em 1.150 euros, 7% mais do que em 2024, embora com um aumento um pouco menos intenso do que nos anos anteriores. Existem sete comunidades autónomas que têm uma média superior a 1.000 euros por mês, lideradas por Madrid, as Ilhas Baleares e a Catalunha, que ultrapassam os 1.500 euros.

O relatório também destaca que o mercado de arrendamento residencial é afetado por um ambiente regulatório cada vez mais restritivo, que condiciona as decisões de investimento, especialmente nas áreas mais stressadas. Além disso, a maior parte do parque de habitação para arrendamento está nas mãos de pequenos proprietários privados que, perante a crescente desconfiança, escolhem, por vezes, retirar as suas propriedades do mercado de arrendamento para as vender.

O aumento dos preços e o esforço financeiro necessário estão a limitar o acesso à habitação, o que provoca um atraso na emancipação e uma mudança na procura para mercados periféricos. De acordo com o relatório, a idade média do comprador de uma residência principal mantém-se em torno dos 38 anos, enquanto a idade média dos que procuram habitação para arrendamento sobe para 34,4 anos.

A Servihabitat conclui que, perante um mercado imobiliário com uma trajetória sólida, a prioridade é gerar nova oferta para responder à procura e aliviar a pressão sobre os preços. Para tal, a colaboração público-privada será fundamental para desbloquear terrenos, promover soluções de médio e longo prazo e contribuir para o equilíbrio do mercado residencial.