A profissão discreta que todas as empresas precisam

Há profissões que raramente ocupam o centro das atenções, mas sem as quais as organizações simplesmente não funcionam. A gestão de empresas é uma delas e prova disso é que, no dia a dia, não é comum pensar-se em quem assegura que os recursos estão bem distribuídos, que as equipas trabalham de forma coordenada ou que as decisões estratégicas são sustentadas por dados e planeamento. Mas é precisamente essa gestão que assegura o bom funcionamento de todo o resto.

Mais do que nunca, hoje em dia, com a transformação digital, com a pressão sobre a produtividade e com a necessidade de uma maior eficiência organizacional, a gestão de empresas tornou-se uma das áreas mais estratégicas para a competitividade das organizações em Portugal. No entanto, apesar da relevância da função, muitas empresas enfrentam uma escassez de perfis qualificados em gestão, o que impacta diretamente a sua produtividade e a sua capacidade de crescimento.

Quando faltam competências em liderança, organização e gestão estratégica, as consequências sentem-se no dia a dia das organizações: decisões mais lentas, menor capacidade de resposta ao mercado e dificuldade em otimizar recursos. E é neste cenário que a gestão de empresas deixa de ser apenas uma função interna e passa a ser um fator crítico de competitividade e um eixo central da sustentabilidade dos negócios.

Ao mesmo tempo, esta realidade abre portas a quem procura novas oportunidades profissionais. A área da gestão pode ser, neste contexto, uma via de progressão e reconversão de carreira para quem quer desenvolver competências transversais e aplicáveis a diferentes setores de atividade.

A necessidade de alinhar conhecimento técnico com as exigências reais das empresas tem impulsionado a oferta de formação especializada, com percursos formativos mais orientados para a prática e para o mercado de trabalho. Exemplo disso é a oferta de formações da Master D, que se tem vindo a adaptar às necessidades das organizações e já dispõe de uma formação especializada em gestão de empresas.

Os cursos da Master D têm sido uma opção para vários profissionais que procuram novas oportunidades, pessoas em reconversão de carreira ou adultos que conciliam o trabalho com estudos e que encontram neste tipo de oferta formativa uma solução para melhorar as suas opções de empregabilidade.

Estas formações têm ainda soluções para áreas mais técnicas, mas todas garantem várias saídas profissionais e têm o mesmo objetivo comum: aproximar o conhecimento das necessidades reais do mercado de trabalho, numa lógica de aplicação prática e de resposta às exigências atuais das empresas.