A Transformação Digital no Setor Segurador: Proximidade e Hiper-personalização

As seguradoras estão a investir de forma consistente em aplicações móveis, plataformas digitais e canais de comunicação que permitem uma relação mais próxima, mais ágil e mais relevante com os seus clientes. O que antes era uma apólice guardada numa gaveta está a transformar-se numa experiência contínua, acessível e com um foco hiper-personalizado.

Este movimento é particularmente encorajador porque nasce de uma consciência genuína: o setor percebeu que digitalizar não significa automatizar e afastar; significa utilizar tecnologia para conhecer melhor o cliente/utilizador, responder mais rápido e de modo mais eficiente, e usar a informação para estar presente nos momentos que importam.

Os seguros de capitalização são um excelente exemplo desta transformação positiva. Produtos que durante muito tempo foram percebidos como pouco diferenciados estão a ser reinventados através de interfaces digitais intuitivas, simulações em tempo real, alertas proativos e recomendações mais personalizadas. A comunicação com o cliente está a evoluir do conteúdo relacionado quase exclusivamente com taxas e condições para algo muito mais relevante: ajudar o cliente a planear o seu futuro financeiro com confiança.

É uma mudança de narrativa que está a criar valor real e fidelização genuína.

As insurtechs não são inocentes neste processo, porque trouxeram velocidade e inspiração, e as seguradoras souberam responder a este contexto desafiante com visão e perspetiva de futuro, integrando tudo isto num caminho de evolução que respeita a sua identidade e reforça aquilo que sempre foi o seu propósito: proteger pessoas.

O sinal mais revelador da maturidade deste setor é a forma como está a incorporar o bem-estar do cliente na sua estratégia. Não como discurso, mas como prática. Programas de prevenção, parcerias com ecossistemas de saúde são exemplos reais de uma filosofia de serviço que procura intervir preventivamente – antes do problema e não apenas depois.

Esta estratégia exige, naturalmente, um conhecimento profundo da realidade, da sociedade e das pessoas, o que significa que a proximidade é uma necessidade objetiva do negócio, que precisa de instrumentos digitais para conseguir alcance e amplificação. Uma notificação relevante no momento certo, um atendimento que não obriga o cliente a repetir a mesma história múltiplas vezes, um acompanhamento que demonstra que a seguradora conhece e se preocupa com quem está do outro lado. Tudo isto constrói confiança. E confiança é o alicerce deste setor.

O progresso é real e merece ser reconhecido. Mas a transformação digital é, por natureza, um processo contínuo, e o setor segurador tem pela frente desafios que vão exigir preparação estrutural.

A integração de inteligência artificial generativa nos processos de subscrição e gestão de sinistros, a evolução para arquiteturas de dados verdadeiramente unificadas, a preparação para novos enquadramentos regulatórios como o DORA, a construção de infraestruturas Cloud resilientes e seguras. Tudo isto são bases tecnológicas que precisam de ser implantadas agora para que a próxima fase da transformação aconteça com solidez e não apenas com velocidade.

E o mesmo se aplica ao canal de mediação. Os mediadores que hoje já beneficiam de ferramentas digitais vão precisar de plataformas cada vez mais inteligentes, integradas com modelos de dados preditivos e capacidades de hiper-personalização em tempo real para continuarem a ser o elo de confiança entre a seguradora e o cliente.

A transformação que está em curso não é apenas tecnológica. É cultural e relacional, é centrada nas pessoas. Tanto nos ramos de vida como não vida, as seguradoras estão a demonstrar que conseguem evoluir, inovar e manter aquilo que sempre as distinguiu: a capacidade de proteger e de estar presente.

De facto, o setor segurador está no caminho certo. A complexidade tecnológica, a velocidade de evolução e a necessidade de manter a operação em pleno funcionamento são desafios que se colocam às seguradoras ao mesmo tempo que se transformam, criando um contexto que exige escolhas criteriosas. E nenhuma seguradora fará este caminho sozinha.

Este é um setor que está a construir o seu futuro com ambição e com propósito. Mais proximidade, com mais hiper-personalização e mais agilidade. As fundações estão a ser implantadas, as bases tecnológicas estão a ser preparadas, e as escolhas feitas hoje determinarão a capacidade de resposta de amanhã.

É um caminho sem retorno. E é um caminho que, bem acompanhado, vale a pena percorrer.

Nuno Sousa, Financial Services Senior Director da Claranet Portugal