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Alcoutim marca o novo episódio da Nos com “My Favorite Things”

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Para além do novo filme destinado a promover a sua fibra, no digital, a marca convidou cinco criadores de conteúdos a cantar porque é que "a fibra que é fibra" é essencial no seu dia-a-dia.

A Nos lançou um novo episódio da linha de comunicação inspirada na música “My Favorite Things”, do filme “Música no Coração”. Depois de destacar a importância do papel da marca nas vidas de Maro e Dino D’Santiago, a empresa de telecomunicações quer mostrar a importância da fibra na vida real das pessoas.

O conceito ‘Fibra que é Fibra’ reforça a verdadeira experiência da ligação via Fibra que a Nos dá aos seus clientes, explorando ao máximo as suas potencialidades”, explica-se em comunicado.

No digital, a marca convidou cinco criadores de conteúdos a cantar porque é que a fibra que é fibra é essencial no seu dia-a-dia. “A música dá voz a realidades e rotinas distintas, mas conduz a um desfecho comum. A tecnologia só faz sentido quando está verdadeiramente ao serviço das pessoas, alinhando-se com a assinatura da campanha “se é importante para ti, é importante para Nos”, acrescenta-se.

Recorde-se que António Fuzeta da Ponte, diretor de marca e comunicação da Nos, numa conversa com jornalistas, declarava que “o principal objetivo [desta linha de comunicação] é estarmos próximos dos portugueses. É sermos mesmo uma marca próxima. É os portugueses perceberem qual é que é a nossa função, que é permitir estas ligações naquilo que as pessoas mais gostam”.

A campanha foi desenvolvida pela O Escritório, com direção criativa de Nuno Jerónimo e produzida pela Kripton, com realização de Augusto Fraga e gestão de produção de Estela Rocha. A estratégia de media está a cargo da Arena Media e a campanha estará no ar em TV, rádio, digital e cinema.

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