Ataques de drones iranianos fazem disparar petróleo para máximos de duas semanas

Os preços do petróleo tocaram máximos de duas semanas na madrugada desta segunda-feira, com ataques de drones lançados por Teerão a atingirem a os Emirados e a Arábia Saudita e a preocuparem os investidores sobre uma eventual estagnação dos esforços para terminar o conflito.

Um ataque com drones provocou um incêndio numa central nuclear nos Emirados Árabes Unidos, enquanto a Arábia Saudita informou ter intercetado três drones, numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu que o Irão deve agir “rapidamente” para chegar a um acordo, pois o tempo escasseia.

Os futuros do petróleo Brent subiram 1,34%, para 107,72 dólares por barril depois de terem tocado nos 112 dólares, o valor mais alto desde 5 de maio. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA negoceia nos 107,75 dólares por barril, uma subida de 2,33 dólares, ou 2,21%, após ter subido para 108,70 dólares, o nível mais alto desde 30 de abril.

Ambos os preços valorizaram mais de 7% na semana passada, à medida que as esperanças num acordo de paz para pôr fim aos ataques e apreensões de navios na importante via navegável do Estreito de Ormuz vão esvanecendo.

“O encerramento está a esgotar rapidamente as reservas mundiais de petróleo”, alertaram os analistas da Capital Economics. “As reservas poderão atingir níveis críticos até ao final de junho, criando as condições para que o Brent atinja os 130-140 dólares por barril, se não mais”.

“Se o estreito permanecer fechado até ao final do ano e o petróleo se mantiver em torno dos 150 dólares por barril até 2027, isso empurraria a inflação para perto dos 10% no Reino Unido e na Zona Euro, faria com que as taxas de juro regressassem aos seus picos recentes e conduziria a uma recessão global”, sublinharam.

As conversações da semana passada entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping terminaram sem qualquer indicação, por parte do maior importador mundial de petróleo, de que ajudaria a resolver o conflito desencadeado pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irão.