Ataques de drones iranianos fazem disparar petróleo para máximos de duas semanas
Ataque com drones aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita aumentam preocupações sobre estagnar dos esforços para pôr fim ao conflito que dura desde 28 de fevereiro.
Os preços do petróleo tocaram máximos de duas semanas na madrugada desta segunda-feira, com ataques de drones lançados por Teerão a atingirem a os Emirados e a Arábia Saudita e a preocuparem os investidores sobre uma eventual estagnação dos esforços para terminar o conflito.
Um ataque com drones provocou um incêndio numa central nuclear nos Emirados Árabes Unidos, enquanto a Arábia Saudita informou ter intercetado três drones, numa altura em que o presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu que o Irão deve agir “rapidamente” para chegar a um acordo, pois o tempo escasseia.
Os futuros do petróleo Brent subiram 1,34%, para 107,72 dólares por barril depois de terem tocado nos 112 dólares, o valor mais alto desde 5 de maio. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA negoceia nos 107,75 dólares por barril, uma subida de 2,33 dólares, ou 2,21%, após ter subido para 108,70 dólares, o nível mais alto desde 30 de abril.
Ambos os preços valorizaram mais de 7% na semana passada, à medida que as esperanças num acordo de paz para pôr fim aos ataques e apreensões de navios na importante via navegável do Estreito de Ormuz vão esvanecendo.
“O encerramento está a esgotar rapidamente as reservas mundiais de petróleo”, alertaram os analistas da Capital Economics. “As reservas poderão atingir níveis críticos até ao final de junho, criando as condições para que o Brent atinja os 130-140 dólares por barril, se não mais”.
“Se o estreito permanecer fechado até ao final do ano e o petróleo se mantiver em torno dos 150 dólares por barril até 2027, isso empurraria a inflação para perto dos 10% no Reino Unido e na Zona Euro, faria com que as taxas de juro regressassem aos seus picos recentes e conduziria a uma recessão global”, sublinharam.
As conversações da semana passada entre Trump e o presidente chinês Xi Jinping terminaram sem qualquer indicação, por parte do maior importador mundial de petróleo, de que ajudaria a resolver o conflito desencadeado pelos ataques dos EUA e de Israel ao Irão.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Ataques de drones iranianos fazem disparar petróleo para máximos de duas semanas
{{ noCommentsLabel }}