Internacional

Bill Gates vai deixar só 1% da riqueza aos filhos: “Fortunas como a minha devem ser devolvidas à sociedade”

  • ECO
  • 17:29

Bill Gates revelou que pretende deixar apenas 1% da sua fortuna aos três filhos, defendendo que a maior parte do património deve ser devolvida à sociedade através de causas sociais e humanitárias.

O fundador da Microsoft, Bill Gates, admitiu que não pretende deixar a maior parte da sua fortuna — avaliada em mais de 103 mil milhões de dólares — aos seus três filhos, reservando-lhes apenas “1% da sua riqueza”, avança o El Economista.

Apesar de reconhecer que esse valor continua a representar uma herança substancial, o magnata norte-americano defende que a maior parte do património deve ser devolvida à sociedade, como forma de retribuir “todo o bem” que recebeu ao longo da vida.

Gates afirmou que nunca teve o dinheiro como principal objetivo e recordou que, quando fundou a Microsoft, queria contribuir para que “todos tivessem acesso à tecnologia, incluindo nos países mais pobres”.

Não vou deixar o meu dinheiro aos meus filhos. Acredito que fortunas como a minha devem ser devolvidas à sociedade.

Bill Gates

Fundador da Microsoft

Na última década, tem procurado concretizar essa visão através da Bill & Melinda Gates Foundation, criada com a ex-mulher, que já canalizou milhões de dólares para causas sociais e humanitárias.

Durante uma entrevista no podcast Purpose, de Jay Shetty, Gates foi claro: “Não vou deixar o meu dinheiro aos meus filhos. Acredito que fortunas como a minha devem ser devolvidas à sociedade.”

O fundador da Microsoft não é o único bilionário da tecnologia a defender esta posição. Nomes como Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Sam Altman e Elon Musk já manifestaram intenções semelhantes em relação às suas fortunas.

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