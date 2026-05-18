Comissão Europeia vai rever em baixa crescimento e alerta para “choque estagflacionista” da guerra com o Irão
Vladis Dombrovskis reconhece que a Comissão Europeia vai rever em baixa estimativas para a economia, devido aos riscos trazidos pelo conflito no Médio Oriente.
A União Europeia vai rever em baixa as suas estimativas de crescimento devido ao “choque estagflacionista” causado pelo conflito no Irão, adiantou o comissário europeu para a Economia e Produtividade, Vladis Dombrovskis, à CNBC.
Em declarações à cadeia norte-americana, Dombrovskis explicou que o bloco europeu vai ajustar os números da economia e da inflação, nas previsões da primavera, para acomodar o impacto do conflito.
“Estamos a enfrentar um choque estagflacionista“, afirmou Dombrovskis, à margem de uma reunião dos ministros das finanças do G7, em Paris. Os receios de um cenário de estagflação aumentaram nas últimas semanas, devido à guerra, que levou as cotações do petróleo a negociarem acima dos 100 dólares por barril, devido ao encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passava cerca de 20% do petróleo consumido diariamente a nível global.
O comissário adiantou ainda que a margem de manobra dos decisores políticos é “mais limitada agora”, deixando pouco espaço para uma resposta orçamental abrangente como aconteceu na pandemia da covid-19.
“É importante que as medidas de apoio que adotados sejam temporárias e focadas, não aquelas que na realidade sustentam a elevada procura por combustíveis fósseis”, argumentou.
Os estrategas têm vindo a alertar que as reservas globais de petróleo estão a cair drasticamente e os inventários poderão não recuperar até dezembro de 2027, adiantando que a Europa poderá começar a sentir escassez de matéria-prima já no final deste mês.
Valdis Dombrovskis admitiu que há algumas preocupações com escassez em áreas como os combustíveis inovadores. “Quanto mais prolongado se tornar o conflito, maior o risco de alguns estrangulamentos no abastecimento, o que reforça a nossa mensagem de que a resposta política não deve aumentar a procura por combustíveis fósseis”, reforçou.
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