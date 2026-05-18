CMS Portugal assessora Bensaude Hotels na compra de Solar das Bouças

A CMS Portugal assessorou o Bensaude Hotels na compra do Solar das Bouças em Amares, no distrito de Braga. Com mais de 30 hectares, o Solar das Bouças é composto por um solar histórico, duas casas de campo – Casa da Eira e Casa de Montariol -, uma adega e 21 hectares dedicados exclusivamente ao cultivo de castas locais, nomeadamente de vinho verde.

A CMS Portugal contou com uma equipa multidisciplinar liderada pelo sócio de Corporate M&A Tiago Valente de Oliveira, que contou também com a participação dos sócios Sara de Almeida Barroso de Urbanismo e João Leitão Figueiredo, de TMC/PI. Participaram ainda os advogados André Guimarães e Ana Rita Santos de Corporate M&A e Carlos Henriques Saraiva, de Imobiliário.

“Foi um privilégio poder assessorar, uma vez mais, o Bensaude Hotels num investimento no setor turístico de grande importância e de grande potencial, como é o caso do Solar das Bouças”, refere Tiago Valente de Oliveira.