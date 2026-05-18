Comercial aumenta distância para a RFM. Renascença com melhor resultado em 13 anos

O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma audiência acumulada de véspera (AAV) de 30,0% (+0,3) e o grupo gerido José Luís Ramos Pinheiro obtém 24,9% (+0,9).

A Rádio Comercial e a RFM chegaram a abril separadas por 4,9 pontos percentuais (pp) de audiência acumulada de véspera (AAV). Em fevereiro estavam a 3,1 pp de distância. De acordo com a vaga de abril do Bareme Rádio, a Rádio Comercial regista uma AAV de 21,0% (+1,6pp), um reach semanal de 40,1% (+1,2pp) e um share de audiência de 28% (+2pp).

A RFM, por seu turno, obtém nesta segunda vaga de 2026 uma AAV de 16,1% (-0,2pp), um reach semanal de 33,8% (-1,1 pp) e um share de audiência de 20,8% (+1,1pp).

Na terceira posição segue a M80, com uma AAV 8,6% (-0,5%), um reach de 19,8% (-0,1pp) e um share de audiência de 10,0% (-0,7pp).

A Rádio Renascença surge em quarto lugar, agora com uma AAV de 8,3% (+1,3 pp), um reach semanal de de 18,9% (+1,3%) e um share de audiência de 9,5% (+2,0%).A quinta posição continua com a RTP Antena 1, que cresce 0,3pp para uma AAV de 5,2%, seguindo-se a Cidade FM, com 3,2% (-0,7pp). A posição seguinte é ocupada pela TSF, com 2,6% de AAV, a perder 1,0pp. A RTP Antena 3 ultrapassa a Rádio Observador, que na vaga anterior se encontrava na oitava posição, obtendo 2,5 de AAV (+0,4pp).

Em nono lugar aparece a Mega Hits empatada com a Rádio Observador, ambos com 2,3% de AAV, ou seja, a Mega Hits cresceu 0,4pp e a Rádio Observador mantém o valor da vaga de fevereiro.

Segue-se Smooth FM (1,1%), RTP Antena 2 (0,5%), Rádio Nova Era (0,4%), Estação Orbital (0,4%) e Radar (0,2%) encerram o ranking das estações que surgem mencionadas em audiência acumulada de véspera. A Rádio Amália desaparece desta vaga, depois de ter obtido 0,6% na anterior.

Por grupos, a Renascença Multimédia reduziu de 5,7 pp para 5,1 pp a distância que a separa da Bauer Media Audio Portugal. O grupo liderado por Salvador Ribeiro regista agora uma AAV de 30,0% (+0,3) e o grupo gerido José Luís Ramos Pinheiro obtém 24,9% (+0,9). O grupo RTP situa-se agora nos 7,9%, mais seis décimas do que em fevereiro.

A Bauer Media Portugal revela, em comunicado, que nesta vaga, a M80 subiu para a segunda estação mais ouvida em Lisboa, com 14,4% de AAV, e alcançou um máximo histórico no Grande Porto, com 13,7% de AAV. A estação soma assim dois máximos históricos consecutivos de AAV no Grande Porto nas duas vagas de 2026.

Sobre estes resultados, Salvador Ribeiro, CEO da Bauer Media Audio Portugal, destaca que “num momento em que o consumo de áudio é cada vez mais dinâmico, crescer nos três principais indicadores de audiência é um sinal muito forte da relevância das nossas marcas junto dos portugueses”.

Por sua vez, o grupo Renascença Multimédia nota, em comunicado, que a Renascença obteve o melhor resultado dos últimos 13 anos e que ‘As Três da Manhã’ são o terceiro programa mais ouvido em Portugal.

O lançamento dos dados da vaga de Abril de 2026 do Bareme Rádio contou com uma novidade, com a disponibilização do Bareme Rádio RANK. Esta nova plataforma online de divulgação pretende facilitar o acesso e a consulta das audiências de rádio, incluindo a disponibilização do histórico mais recente.

O Bareme Rádio RANK segue os moldes do POD_SCOPE Rank e faz parte de um conjunto de desenvolvimentos Marktest atualmente em curso, focados na área Rádio/Áudio.