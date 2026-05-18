Corretor ex-Acrisure lança Fidexis para ajudar a vender PME portuguesas

O consultor José Rodrigues, ex-CEO da corretora Acrisure em Portugal, lançou a Fidexis, uma boutique independente de fusões e aquisições especializada no universo das pequenas e médias empresas portuguesas (PME).

Com 25 anos de experiência, José Rodrigues decidiu criar estrutura “dedicada à compra, venda e valorização de empresas e ao empreendedorismo por aquisição num mercado onde 80.000 PME enfrentam desafios de sucessão nos próximos anos”, diz.

Segundo o gestor, a Fidexis posiciona-se como parceiro de referência em dois vetores complementares: “a assessoria a empresários que pretendem vender ou preparar a transmissão dos seus negócios com rigor e maximização de valor, e o apoio a compradores e investidores que procuram adquirir empresas como via de crescimento, seja por expansão inorgânica, seja pela via do empreendedorismo por aquisição”, disse José Rodrigues, que fez parte da aquisição da corretora portuguesa Universalis pela Acrisure, uma das maiores corretoras de seguros globais.

Empresas impreparadas perdem valor antes da primeira oferta

Portugal tem cerca de 80.000 PME que enfrentarão processos de transmissão empresarial nos próximos anos, afirma José Rodrigues, explicando que a maioria será por razões de sucessão, saída do fundador ou reorientação estratégica.

“São empresas com modelos de negócio provados, equipas estáveis e fluxos de caixa recorrentes”, diz, “exatamente o perfil que interessa a compradores profissionais e a empreendedores por aquisição”, acrescenta.

Do lado dos vendedores, o problema central é a falta de preparação: “Empresas que entram no mercado sem documentação financeira organizada, sem uma narrativa de valor estruturada e sem um processo formal, perdem valor antes de receberem a primeira oferta. Do lado dos compradores, o acesso a oportunidades qualificadas fora do radar público é escasso. As melhores empresas não aparecem em portais porque os fundadores não querem exposição antes de estarem prontos”, diz.

José Rodrigues garante que Fidexis resolve estes dois problemas em simultâneo: “prepara os vendedores antes de colocar as empresas no mercado e garante aos compradores acesso a dealflow qualificado e a processos estruturados do início ao fecho”, conclui.