Cuatrecasas Acelera abre candidaturas para 11.ª edição dedicada à promoção de startups

O Cuatrecasas Acelera, programa de aceleração equity-free integrado na Cuatrecasas Innova, abre candidaturas para a 11.ª edição com o objetivo de apoiar a estratégia legal e de negócio de startups pertencentes aos sectores healthtech, energy, fintech, deeptech e da defesa, e aeroespacial, “com complexidade jurídica e regulatória, um produto mínimo viável funcional, uma sólida equipa de trabalho e a capacidade de oferecer uma solução inovadora orientada para o mercado”, segundo comunicado da firma de advogados.

As startups participantes vão contar com acompanhamento jurídico de de sócios e especialistas da Cuatrecasas, orientado para enfrentar os principais desafios jurídicos e regulatórios, além de formação prática através de workshops de grupo e mentorias de negócio adaptadas às respetivas necessidades. Adicionalmente, vão ter acesso ao ecossistema e rede de contactos da Cuatrecasas Innova.

Após dez edições, o Cuatrecasas Acelera evoluiu no sentido da especialização, e este ano passou a realizar um estudo prévio para identificar os desafios regulatórios dos diferentes setores para os quais o programa está orientado. Esta análise, realizada por advogados especialistas da Cuatrecasas, contou com a visão tecnológica e de negócio de profissionais de empresas líderes nos referidos âmbitos, que contribuíram para definir as áreas e subáreas cruciais em que o programa deste ano vai estar centrado.

“Ao longo de uma década do Cuatrecasas Acelera, fomos evoluindo edição após edição, ouvindo o ecossistema e compreendendo melhor que desafios jurídicos e regulatórios é que realmente condicionam o crescimento de uma startup. Por isso, nesta nova convocatória reforçamos essa orientação e ampliamos o foco para âmbitos como o sector da defesa e aeroespacial, em que a complexidade regulamentar é especialmente determinante”, afirma Francesc Muñoz, CIO da Cuatrecasas.

O prazo de inscrição para as startups interessadas é 26 de junho. Previamente, vão ser organizadas umas Jornadas Legais em Madrid, Barcelona e Lisboa durante o mês de junho, que vão permitir estabelecer uma orientação para as necessidades regulatórias das startups e proporcionar valor em áreas cruciais como Propriedade Intelectual e Venture Capital.

Após a finalização do prazo de inscrição, um comité de seleção, composto por sócios, profissionais e colaboradores externos da Cuatrecasas, vai analisar as propostas recebidas e selecionar as que vão integrar a short list. Em setembro, as startups pré-selecionadas apresentam os projetos ao comité que, depois da avaliação, vai escolher as que, finalmente, vão fazer parte da 11.ª edição do Cuatrecasas Acelera.

Ao longo dos cinco meses de duração do programa, as startups selecionadas vão contar com acompanhamento legal especializado orientado para as áreas jurídicas que cubram os desafios próprios dos respetivos modelos inovadores e da integração de tecnologias emergentes em setores regulados.

Sobre a linha de trabalho do programa, Alba Molina, Innovation Project Manager da Cuatrecasas, comenta: “A escalabilidade de uma startup não consiste só em encontrar um bom product-market-fit, também depende de como esta é capaz de gerir a incerteza ou a complexidade jurídica e regulatória. O Cuatrecasas Acelera acompanha as equipas que estão a construir nesse limite, proporcionando critérios especializados e enquadramentos claros para tomar decisões com solidez”.