Entre mitigação e adaptação: onde se decide a sustentabilidade do Algarve?

A sustentabilidade tornou-se uma das palavras de maior ubiquidade no espaço público contemporâneo. Está presente em estratégias empresariais, programas governamentais e planos municipais, atuando como linguagem de convergência entre diferentes atores. Contudo, a sua generalização não elimina a ambiguidade. Pelo contrário, quanto mais transversal se torna, maior é o risco de servir como um enquadramento suficientemente amplo para acomodar tensões sem as tornar explicitamente discutidas.

Os recentes fenómenos climáticos que afetaram o país, associados à evidência de uma crescente instabilidade climática, reforçam a ideia de que a variabilidade deixou de ser episódica. No Algarve, essa instabilidade tem-se traduzido sobretudo em ciclos prolongados de escassez hídrica. Ainda que, no presente momento, as barragens apresentem níveis confortáveis, essa situação conjuntural não altera a vulnerabilidade estrutural do território nem a tendência de longo prazo. A abundância temporária não elimina a exposição acumulada.

Para além disso, essa vulnerabilidade não se limita à água. O Algarve é um território fortemente especializado, com elevada pressão sazonal sobre as infraestruturas, dependente de atividades sensíveis às condições climáticas e com zonas particularmente expostas a fenómenos extremos. A seca é, neste momento, a manifestação mais evidente dessa condição, mas não a única. Num modelo económico concentrado e intensivo em recursos, a exposição ambiental transforma-se rapidamente em risco económico, afetando receitas, emprego e estabilidade territorial.

É neste ponto que a distinção entre o que se faz para mitigar o problema global e o que se faz para adaptar o território às suas condições específicas se torna decisiva. A região tem investido, com visibilidade crescente, na transição energética, na eficiência e na inovação tecnológica. Estas medidas são indispensáveis: reduzem as emissões e alinham a economia às metas internacionais de descarbonização. Enquadram-se, além disso, numa narrativa de modernização que preserva a lógica do crescimento vigente. A mitigação permite responder a compromissos internacionais e posicionar a região numa economia verde emergente, mas, por si só, não altera o grau de exposição material do território às suas próprias vulnerabilidades.

Contudo, quando a escassez e a instabilidade se tornam variáveis estruturais, a questão deixa de ser apenas reduzir o impacto futuro e passa a ser reorganizar o presente. Adaptar implica decisões sobre a gestão integrada da água, o armazenamento e a reutilização, a redefinição de usos intensivos, os critérios de expansão urbana e turística, os padrões de ocupação do solo e a exposição costeira. Enquanto a mitigação pode ser incorporada como vetor de competitividade, a adaptação obriga a confrontar limites e prioridades.

Mais do que um conjunto de medidas técnicas, a adaptação traduz-se numa revisão das regras implícitas que organizam o território: quem consome, quanto consome, com que prioridade e sob que condições. Implica reconhecer que a disponibilidade de recursos pode deixar de ser permanente e que a estabilidade económica dependerá da capacidade de absorver choques sem recorrer continuamente a soluções de exceção.

Adaptar não é apenas reforçar infraestruturas ou aumentar a eficiência, mas sim introduzir critérios de prudência estrutural no planeamento, incorporando cenários de irregularidade climática nas decisões de investimento, expansão urbana e especialização económica. Não se trata apenas de gerir melhor o risco, mas de repensar a relação entre a intensidade económica e a capacidade ecológica de suporte.

É precisamente aí que o discurso sustentável revela a sua consistência. Se a agenda pública privilegia sobretudo medidas associadas à descarbonização, mas evita discutir a reorganização estrutural num território vulnerável, então a sustentabilidade corre o risco de permanecer predominantemente retórica. A existência momentânea de reservas hídricas confortáveis pode suavizar o debate, mas não altera a necessidade de integrar a vulnerabilidade nas decisões de longo prazo. Sem essa integração, a política climática tende a operar como correção marginal de um modelo que permanece essencialmente inalterado.

Num contexto climático cada vez mais exigente, a resiliência regional dependerá da capacidade de equilibrar estas duas dimensões. Reduzir emissões é condição necessária. Reorganizar o território face à sua exposição concreta é condição igualmente decisiva. A diferença entre ambas não é apenas conceptual, mas, acima de tudo, estratégica.

O verdadeiro teste da sustentabilidade no Algarve não estará na quantidade de projetos verdes anunciados, mas na coerência entre o desenvolvimento económico e a realidade ecológica. Quando a vulnerabilidade passa a ser condição, essa coerência deixa de ser opcional. É nesse momento que a sustentabilidade deixa de ser retórica de consenso e passa a ser um critério efetivo de decisão pública e económica.

Carla Nogueira é Socióloga, Professora Auxiliar Convidada, Faculdade de Economia da Universidade do Algarve & Investigadora do CinTurs – Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar.

Este artigo expressa apenas a opinião do seu autor, não representando a posição das entidades com as quais colabora.