“Está na hora de vestir a camisola”. BPI convida portugueses a apoiar Seleção Nacional

A campanha foi criada pela Dentsu Creative Portugal e conta com planeamento de meios da Mindshare, estando presente, em televisão, digital, redes sociais e nos canais próprios do BPI.

O BPI lançou uma nova campanha de apoio à Seleção Nacional no Mundial 2026, com o mote “está na hora de vestir a camisola”. Protagonizada por Filomena Cautela, a campanha pretende reforçar a ligação emocional do BPI com os portugueses e aproximar novos públicos da marca através do futebol, além de atrair novos clientes.

“O conceito criativo do filme publicitário passa por demonstrar que, em ano de Mundial, a camisola oficial da Seleção Nacional é a indumentária perfeita para qualquer ocasião, mesmo num casamento…”, explica a marca, em comunicado. Sendo que por isso, na adesão ao banco, está a oferecer um voucher na Portugal Store – Loja Oficial da Seleção.

“O futebol tem uma enorme capacidade de mobilização dos portugueses. Com esta campanha, quisemos reforçar esta ligação emocional com a Seleção Nacional e transformar a emoção e a união dos adeptos numa experiência participativa, com benefícios concretos no dia-a-dia dos Clientes”, sublinha Constança Macedo, diretora de comunicação e marca do BPI.

O banco vai ainda apostar numa dinâmica de gamificação associada ao desempenho da Seleção no Mundial, com os novos clientes do BPI a acumular euros em Cartão Continente por cada golo marcado por Portugal na competição.

Com uma ligação histórica ao futebol, enquanto patrocinador oficial das Seleções Nacionais, o BPI tem vindo a reforçar a presença de marca em territórios de forte afinidade emocional para os portugueses, como o futebol e a música. A estratégia de patrocínio e de captação de novos clientes passa por campanhas associadas a momentos de grande relevância e de celebração coletiva.

A campanha foi criada pela Dentsu Creative Portugal e conta com planeamento de meios da Mindshare, estando presente, em diferentes fases, em televisão, digital, redes sociais e nos canais próprios do BPI.

O BPI, que se intitula de Banco Oficial das Seleções Nacionais até 2030, é patrocinador das Seleções Nacionais AA Masculina e Feminina, e da Seleção Sub-21 Masculina. No âmbito do acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o BPI dá o naming à principal competição de futebol feminino, a Liga BPI, e patrocina a Taça da Liga Feminina, a Taça de Portugal Feminina e a Supertaça Feminina. O BPI dá também o naming à eLiga BPI, uma nova competição de EA Sports FC 26 dedicada exclusivamente a jogadoras de futebol virtual feminino, criada este ano pela FPF.