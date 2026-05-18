Euribor a seis meses sobe para máximos desde janeiro de 2025
Taxas que servem de base para o cálculo da prestação da casa subiram a seis e 12 meses e desceram a três meses. No prazo intermédio, atingiu o valor mais elevado em 16 meses.
As taxas Euribor, que servem de base para o cálculo da prestação da casa desceram a três meses e subiram a seis e 12 meses, sendo que no prazo intermédio escalou para um máximo desde janeiro de 2025.
- A taxa Euribor a seis meses avançou para 2,594%, mais 0,032 pontos do que na sexta-feira e um novo máximo desde janeiro de 2025.
- No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu para 2,830%, mais 0,015 pontos do que na sessão anterior.
- Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou para 2,219%, menos 0,013 pontos do que na sessão anterior e depois de ter subido na passada quarta-feira para um novo máximo desde abril de 2025 (2,283%).
A média mensal da Euribor subiu nos três prazos em abril, mas de forma mais acentuada nos mais longos e menos do que em março.
A média mensal da Euribor em abril subiu 0,066 pontos para 2,175% a três meses.
Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,132 pontos para 2,454% e 0,182 pontos para 2,747%, respetivamente.
Em 30 de abril, na segunda reunião desde o início da guerra, o BCE manteve as taxas diretoras, pela sétima reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.
O mercado antecipou esta manutenção das taxas diretoras, mas prevê um aumento na próxima reunião de política monetária do BCE em junho.
A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 10 e 11 de junho em Frankfurt, Alemanha.
As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.
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