Fintech iCapital expande centro de I&D na futura sede da Fidelidade em Lisboa

Os americanos da iCapital vão expandir o seu centro estratégico de inovação e I&D em Lisboa com o arrendamento de 9.000 metros quadrados na futura sede da Fidelidade, em fase final de construção na zona de Entrecampos.

“Esta expansão reforça o papel de Lisboa na presença global da iCapital”, salienta Rui Guerra, líder da equipa em Portugal da fintech americana focada em investimentos alternativos.

“Lisboa reúne talento técnico profundo, uma visão internacional e as condições necessárias para um crescimento sustentável e para a colaboração de longo prazo entre as nossas equipas globais”, acrescenta o responsável.

A iCapital, que disponibiliza uma plataforma tecnológica para bancos e fundos distribuírem produtos financeiros a clientes de elevado património, irá ocupar uma área autónoma no edifício sede da Fidelidade destinada a inquilinos numa “das maiores operações de arrendamento de escritórios realizadas em Portugal nos últimos meses”, segundo anuncia a seguradora.

Através da sua plataforma, a empresa gere mais de 1.140 mil milhões de dólares em ativos com serviços prestados a nível global na sua plataforma, servindo mais de 3.300 empresas de gestão de património e cerca de 123.000 profissionais financeiros ativos.

Para o administrador da Fidelidade Property, a instalação da iCapital ajuda a consolidar o projeto de Entrecampos como “um bairro moderno, dinâmico e preparado para acolher organizações globais líderes nos seus setores”.

Além de Lisboa, a iCapital está presente em Nova Iorque, Greenwich, Zurique, Londres, Hong Kong, Singapura, Tóquio, Sydney, Abu Dhabi e Toronto.