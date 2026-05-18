IGNITE Copilot incorpora um agente de IA conversacional para transformar o planeamento instrucional dos professores

O IGNITE Copilot, a plataforma de inteligência artificial concebida para professores e escolas, integrou um agente de IA conversacional que redefine a forma como os professores planeiam a sua atividade pedagógica.

Este novo agente permite ao professor expressar-se com as sua s próprias palavras. O sistema compreende o contexto, interpreta as necessidades pedagógicas e oferece respostas instantaneamente acionáveis. “É como ter um copiloto que conhece o teu tema, o teu nível e a tua forma de trabalhar”, descrevem Jordi Carrasco e Ignacio Aso, diretores do projeto. “Queremos que o professor chegue na segunda-feira com todas as aulas planeadas, sem horas extra”, acrescentam.

O agente acompanha o professor ao longo de todo o ciclo, desde os objetivos de aprendizagem até à sequência dos conteúdos, proposta de atividades e alinhamento com o currículo oficial. Pode trabalhar na escala de uma sessão, de uma unidade de ensino ou de um semestre inteiro, adaptando-se ao nível educativo e à disciplina. Ao contrário de outros assistentes de uso geral, foi ajustado com critérios pedagógicos, garantindo assim a consistência com boas práticas de ensino e os enquadramentos curriculares atuais.

O desenvolvimento técnico foi liderado por Paul Daniel, Engenheiro de Software Principal do projeto, que dirigiu a arquitetura do agente com foco na fluidez da interação e integração pedagógica. “O desafio não era apenas construir um agente capaz, mas alguém que aprendesse progressivamente e falasse a língua do professor”, disse Daniel. O novo agente está agora disponível para todos os utilizadores da plataforma, sem configurações adicionais.

Neste Dia Internacional da Inteligência Artificial, o setor ‘EdTech’ defende que a IA já está presente no ensino como aliada do professor para facilitar a sua aplicação pedagógica. Segundo o estudo “Educar na era da Inteligência Artificial” da Empantallados e Gad3, 80% dos professores em Espanha já utilizaram ferramentas de inteligência artificial generativa, e 6 em cada 10 professores consideram que “a IA está muito presente na sua prática educativa”. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer na implementação eficaz desta tecnologia na dinâmica dos professores.

De acordo com dados do setor, os professores dedicam até 30% do seu dia a planear tarefas. O IGNITE Copilot pretende reduzir significativamente esse tempo, prometendo poupanças entre seis a quinze horas por semana e libertando o professor para o que realmente importa: o ensino.

A plataforma, apresentada como “ChatGPT para professores”, oferece uma solução web para a geração de conteúdos e recursos pedagógicos, adaptada às regulamentações atuais das diferentes comunidades autónomas e da LOMLOE, além de estar alinhada com os padrões internacionais de ensino. Com mais de 22.000 professores inscritos e presença em mais de 150 escolas em Espanha e América Latina, a IGNITE Copilot posiciona-se como a principal plataforma educativa de inteligência artificial concebida especificamente para professores de língua espanhola.