“Inflação médica projetada para Portugal deverá mais que triplicar a taxa de inflação geral”, diz WTW

De acordo com “Estudo Global de Tendências Médicas 2026” da WTW, corretora de seguros, a inflação médica deverá atingir os 6,6% em 2026, sendo que a média europeia se situa nos 8,2%, superando a inflação geral que se situa nos 3,3% de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o que significa que os custos dos cuidados de saúde em Portugal estão a aumentar mais depressa do que os preços da economia em geral.

Em Portugal, este aumento da inflação médica é justificado com a perceção de um “descontentamento generalizado com os serviços do sistema público de saúde”, o que leva a um aumento de “procura por cuidados privados, enquanto o custo de tratamentos inovadores e de doenças graves pressiona os orçamentos das seguradoras”, explicam.

Também as novas tecnologias desenvolvidas para apoiarem os profissionais de saúde são apontadas como outra das causas deste aumento da inflação médica. “As novas tecnologias médicas são identificadas por 82% dos inquiridos como o principal impulsionador dos custos a nível europeu, seguidas pela deterioração dos sistemas de saúde públicos (76%) e pelo crescimento do setor farmacêutico (38%)”.

Alexandre Falcão, Director Health&Benefits da WTW Portugal, explica que “a inflação médica projetada para Portugal deverá mais que triplicar a taxa de inflação geral. Os aumentos são impulsionados pelo descontentamento geral sobre os serviços do sistema público, pela crescente procura por cuidados privados e pelo aumento do custo de tratamentos inovadores e doenças graves”, realça. “O mercado de seguros continua a sua mudança de paradigma, com mais seguradoras a investir em prevenção, saúde digital e estilos de vida saudável.”

De acordo com a corretora, reavaliar então os pressupostos de inflação médica nas estratégias de orçamentação e renovação torna-se crucial para as seguradoras, bem como rever a partilha de custos nos planos, destacar as iniciativas de sensibilização, rastreios e prevenção do cancro, e avaliar as potencialidades da inovação e das soluções digitais de saúde.

O estudo abrangeu a perspetiva de 91 países e 346 seguradoras em todo o mundo.

A WTW disponibiliza soluções analíticas orientadas para os dados nas áreas das pessoas, do risco e do capital, estando presente em mais de 140 países e mercados.