Instituto Coordenadas denuncia que o “colapso” na Miteco paralisa investimentos de milhares de milhões em renováveis e ameaça milhares de empregos

O Instituto de Coordenadas de Governação e Economia Aplicada (ICGEA) alertou que a “acumulação em massa” de apelos na fase governamental, não resolvida no Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (Miteco), está a causar “uma grave paralisia administrativa que bloqueia dezenas de projetos renováveis já autorizados, congelando milhares de milhões de euros de investimento privado, põe em risco dezenas de milhares de empregos diretos e indiretos e compromete a competitividade da indústria renovável espanhola à escala europeia, bem como grande parte do caminho de cumprimento dos objetivos climáticos assumidos por Espanha perante a União Europeia, enfraquecendo o caminho da autonomia energética em plena crise global dos combustíveis fósseis”.

Segundo o Instituto Coordenadas, a Miteco tem atualmente milhares de recursos pendentes de resolução sobre projetos eólicos e fotovoltaicos que já têm as autorizações obrigatórias e, em muitos casos, com a Autorização Administrativa de Construção (AAC). “Não existem dados oficiais únicos e fragmentados sobre a GW paralisados por estes recursos não resolvidos perante a Miteco. Esta falta de transparência é, por si só, parte do problema, uma vez que o Ministério não comunica o estado do processamento dos ficheiros em tempo real, ultrapassando os prazos legais para resolução e levando os promotores a processos legais muito longos e dispendiosos, que podem significar paralisia de investimento de uma década inteira”.

Sustenta que, segundo fontes oficiais, a Miteco autorizou a construção de 283 projetos renováveis até julho de 2024, com uma capacidade combinada de 28.123 GW e um investimento associado superior a 17.000 milhões de euros. Para a ICGEA, uma parte muito relevante deste portefólio autorizado continua hoje afetada pela paralisia burocrática, gerando atrasos invulgares e um elevado risco de cancelamentos de projetos-chave e estratégicos, o consequente impacto económico e industrial e custos financeiros, contratuais e industriais adicionais.

A ICGEA considera que este fenómeno pode responder, até certo ponto, a uma estratégia coordenada de obstrução administrativa promovida por plataformas opostas à implementação de grandes projetos renováveis, baseadas em campanhas de mobilização para a apresentação massiva de recursos idênticos, sem base legal e descarregáveis através dos seus sites, num fenómeno de queixa conhecido, com o único objetivo de reduzir a capacidade de resolução da Administração.

“A situação atual ultrapassou as margens razoáveis de simples atraso burocrático. Estamos a enfrentar uma disfunção administrativa que afeta o “interesse geral” com efeitos económicos, industriais e laborais devastadores de primeira ordem, que já está a deteriorar a imagem de Espanha como destino de investimento em energia limpa”, disse Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo da ICGEA.

PROJETOS AUTORIZADOS

O Instituto destaca que muitos dos projetos afetados já concluíram todos os seus procedimentos administrativos e ambientais com a Miteco e, consequentemente, têm orçamentos milionários comprometidos e parcialmente executados. “No entanto, a falha em resolver os recursos administrativos dentro dos prazos legais levou à suspensão preventiva automática de numerosos processos, impedindo assim o início dos trabalhos destes projetos. É um modelo regulatório do século XIX”, afirma o Instituto Coordenadas.

“O exercício dos direitos democráticos não é questionado, mas o princípio da presunção de legalidade das decisões das autoridades competentes deve constituir uma base solvente para a sua implementação, uma vez que os custos sociais e aqueles já assumidos pelos promotores, como contratos de arrendamento de terrenos, aquisição de equipamentos industriais, contratos EPC, etc. as linhas de financiamento bancário e as garantias depositadas na Administração tornam-se sistémicas, sem uma ponderação adequada e compatível das necessidades energéticas do país e mecanismos de revisão. Os chamados ‘sistemas regulados’ e a energia com transportes foram os primeiros, baseiam-se na fluidez do diálogo com os reguladores e na adoção imediata de decisões executivas”, acrescenta.

Afirma que esta situação está a gerar custos sociais e económicos adicionais crescentes, que são imputados à rentabilidade dos projetos, e envia um sinal de incerteza jurídica aos investidores internacionais com exposição ao mercado espanhol, que, habituados a modelos regulatórios sólidos e eficientes, continuam surpreendidos com este panorama de bloqueio massivo e invulgar.

A ICGEA indica que os investidores internacionais já estão a reavaliar os seus compromissos de carteira no mercado espanhol face à incerteza administrativa. “Os fundos de infraestruturas, as empresas europeias de serviços públicos e os fundos soberanos que participaram em rondas de financiamento de projetos já autorizados enfrentam um cenário de incerteza jurídica que não estava previsto nos seus modelos de risco quando decidiram investir em Espanha, enquanto a indústria espanhola de EPCs declina ou se desloca para executar projetos de grande escala.”

A PNIEC planeia mobilizar até 308.000 milhões de euros de investimento até 2030, com um peso dominante de capital privado. Para a ICGEA, o prolongamento do “impasse” administrativo não só afeta os projetos atualmente bloqueados, como também gera um efeito dissuasor sobre novos fluxos de investimento que Espanha precisa de atrair nos próximos anos.

A análise ICGEA alerta que a incerteza regulatória causada por estes atrasos está a deteriorar a posição de Espanha nos índices de investimento atrativo em energia limpa em comparação com mercados concorrentes como Alemanha, França, Itália e Portugal. A perceção de risco administrativo em Espanha está a crescer nas avaliações de fundos internacionais de infraestruturas, serviços públicos e family offices com mandatos de investimento em energias renováveis.

“O problema não é a falta de projetos ou capital. Espanha tem um portefólio renovável suficiente para cumprir os seus objetivos. O estrangulamento está na incapacidade administrativa de as suas próprias autorizações serem executadas”, sublinha Jesús Sánchez Lambás. O Instituto Coordenadas alerta que a crescente incerteza administrativa em torno da implementação de renováveis já está a afetar projetos estratégicos em múltiplas comunidades autónomas.

Ele explica que Espanha tem uma cadeia de valor renovável de referência europeia. Na energia eólica, o país alberga centros de fabrico de turbinas eólicas, torres, pás e componentes eletrónicos de grandes grupos internacionais como Vestas, Hitachi, Siemens Gamesa (atualmente Siemens Energy), GE e Nordex, bem como uma vasta rede de fabricantes auxiliares e fornecedores locais. No setor fotovoltaico, o mercado espanhol é um dos maiores da Europa e sustenta a atividade de fabricantes de módulos, inversores, estruturas de suporte e sistemas de armazenamento, além de ter uma elevada capacidade de engenharia para projetos EPC que tem uma reputação internacional formidável.

“A paralisia dos projetos autorizados gera um problema social para a autonomia energética, uma queda direta da procura interna por equipamentos e componentes. Fabricantes e fornecedores que tinham dimensionado a sua capacidade de produção com base no pipeline de projetos autorizados enfrentam agora cancelamentos de encomendas, acumulação de inventário, ajustes na força de trabalho e perda de carga de trabalho. Este efeito é especialmente grave na indústria eólica, cujos ciclos de fabrico e logística são longos e muito difíceis de reatribuir a curto prazo. O risco não é apenas circunstancial. Se o impasse administrativo continuar, os fabricantes com presença em vários mercados europeus poderão optar por realocar capacidade de produção e recursos comerciais para mercados com maior certeza regulatória, o que teria consequências duradouras no tecido industrial renovável espanhol”, afirma esta entidade.

“O problema já não afeta apenas projetos isolados. É uma questão de Estado e está a começar a comprometer corredores industriais estratégicos e decisões de investimento internacional ligadas à reindustrialização verde de Espanha”, alerta Sánchez Lambás.

A PNIEC liga a implementação de renováveis à criação de até 560.000 empregos até 2030. O próprio setor estima que cada GW de energia solar fotovoltaica instalada gera entre 1.500 e 2.500 empregos diretos e indiretos durante a fase de construção, enquanto a energia eólica terrestre está entre 2.000 e 3.500 empregos por GW.

“Com uma grande parte dos projetos autorizados afetados por atrasos, o impacto potencial no trabalho mede-se em dezenas de milhares de empregos não criados ou suspensos. Este impacto laboral não se limita à construção. A paralisação das obras afeta empresas de engenharia, supervisores ambientais, transportadores especializados, empresas de obras civis e comunidades locais que dependem dos rendimentos provenientes de arrendamentos de terrenos e dos efeitos económicos da atividade industrial associada. Os danos são especialmente intensos nas províncias do interior da península – Castela e Leão, Castela-Mancha, Extremadura, Aragão – onde os projetos renováveis representam uma oportunidade de desenvolvimento económico e fixação populacional em zonas rurais em plena despovoação. Para a ICGEA, o bloqueio administrativo tem, nestes casos, um custo social e territorial que vai além do económico”, acrescenta o Instituto Coordenadas.

Ele afirma que esta “paralisia administrativa” afeta diretamente o percurso da PNIEC 2023-2030. O plano prevê atingir cerca de 160 GW de capacidade renovável instalada até 2030, com 62 GW de energia eólica, 76 GW de energia solar fotovoltaica e 22,5 GW de armazenamento, além de colocar as renováveis em 81% da geração de eletricidade e 48% do consumo final de energia.

No final de 2025, segundo dados da Red Eléctrica de España incorporada pelo Instituto, o sistema tinha cerca de 41 GW de energia solar fotovoltaica terrestre, 9 GW de autoconsumo e 33 GW de energia eólica terrestre e offshore, em comparação com as metas da PNIEC de 57 GW, 19 GW e 62 GW, respetivamente. “Isso deixa uma lacuna de cerca de 16 GW em fotovoltaicos terrestres, 10 GW em autoconsumo e mais de 29 GW em energia eólica, o que exige acelerar substancialmente o ritmo de instalação nos próximos anos. Neste contexto, cada GW autorizada que permanece bloqueada por recursos não resolvidos não atrasa um projeto marginal, mas faz parte do volume de nova capacidade que Espanha precisa de incorporar entre agora e 2030 para cumprir a PNIEC. O impasse administrativo obriga um esforço crescente de investimento e construção a concentrar-se em menos tempo, aumentando o risco de incumprimento dos objetivos energéticos, climáticos e industriais do país”, continua ele.

Para a ICGEA, “o silêncio administrativo sistemático da MITECO não só gera incerteza jurídica e perda de competitividade de investimento, como também pode constituir uma violação material do direito da União Europeia”.

O Instituto Coordenadas propõe cinco medidas prioritárias “para evitar a deterioração estrutural da implementação espanhola de renováveis”. Neste sentido, afirma que o principal é a criação imediata de uma revisão mínima do modelo de procedimento administrativo para a resolução acelerada de recursos pendentes, equipada com equipas específicas, calendários públicos e objetivos verificáveis para reduzir o congestionamento administrativo acumulado, “num contexto de administração transparente ao serviço do interesse geral, e de uma melhoria do quadro regulamentar para proteger a validade das autorizações já concedidas. Devem ser aplicados mecanismos de visibilidade e deve ser exigida comunicação em tempo real aos promotores afetados do inventário de ficheiros bloqueados e dos seus prazos de resolução; uma adaptação modesta do quadro regulatório para responder a uma possível emergência energética que evite queixas através do uso abusivo e coordenado de recursos administrativos; a transposição urgente da Diretiva RED III; e a elevação do problema ao âmbito da coordenação interministerial devido ao seu impacto económico, energético e industrial”.

“A Espanha tem os projetos, tem os investidores e tem o recurso natural. Falta-lhe capacidade administrativa para resolver a tempo e evitar que o bloqueio burocrático acabe por atrasar a transição energética”, conclui o Instituto Coordenadas.