Juan Villalonga, diretor executivo, entrevistado em direto através do seu gémeo digital perante uma audiência institucional na Europa

A Bolsa de Madrid acolheu o primeiro caso europeu de entrevistas institucionais ao vivo com um gémeo digital. Manuel López Torrents, diretor-geral do meio financeiro Estrategias de Inversión, um órgão de comunicação social que tem milhares de investidores registados, tanto indivíduos como instituições. O moderador é autor de ‘De la Bolsa a la Gloria’ (Ediciones Destino, 2013) e de outros livros sobre economia, bem como um dos fundadores do Dia do Investidor de Espanha. Do outro lado estava Juan Villalonga com a sua réplica digital: uma recriação da voz e dos critérios capaz de manter um diálogo ao vivo sobre mercados, governação corporativa e transformação tecnológica.

Considerado pela Harvard Business Review um dos melhores executivos seniores do mundo e o CEO que criou mais valor numa empresa espanhola cotada em bolsa com repercussão internacional, Villalonga já se tinha apresentado com o seu gémeo digital numa conferência organizada pelo Andbank, onde o avatar liderou a sessão de perguntas e respostas. A sessão na Bolsa de Madrid eleva o formato a uma entrevista institucional ao vivo, algo sem precedentes na Europa.

O gémeo digital foi construído pela Dopplemind, uma empresa incubada no laboratório Paravium – uma empresa baseada em tecnologia que surgiu do ambiente da Universidade Politécnica de Madrid, com apoio académico da UPM, e com mais de 60 profissionais em quatro países. A Dopplemind desenha, constrói e opera réplicas digitais de líderes e especialistas cuja presença, conhecimento e tempo são de grande valor.

“A presença já não se mede pelas horas do calendário. O julgamento de um executivo, cirurgião ou investigador pode acompanhar mais conversas, em mais locais, sem perder rigor. É isso que muda”, disse Juan Villalonga.

“Não entregamos software. Operamos uma identidade. Cada gémeo é desenhado a critério do proprietário, validado em relação ao próprio proprietário e gerido ao longo da sua vida. A autoridade editorial nunca sai das mãos da pessoa que o avatar representa”, disse Nacho Larriba, da Paravium & Dopplemind.

O projeto Dopplemind aplica os princípios técnicos do laboratório Paravium: arquitetura privada e dedicada por projeto, controlo editorial do proprietário em cada implementação, rastreabilidade através de marcas de proveniência (C2PA, SynthID ou equivalentes atuais) e conformidade com o RGPD e a Lei da IA desde o design. A empresa trabalha com um número limitado de perfis todos os anos sob um modelo de projeto personalizado a partir de 40.000 euros, com a operação mensal e a opção de partilha de receitas avaliadas caso a caso.

A iniciativa europeia faz parte de uma tendência que, em poucas semanas, viu a implementação de gémeos digitais conversacionais do CEO da Kaltura (Ron Yekutiel) na produção interna e do CEO do Customers Bank (Sam Sidhu) numa conferência de resultados do primeiro trimestre. Eric Yuan, fundador da Zoom, também utilizou um gémeo digital na sua mais recente chamada de resultados, e Mark Zuckerberg anunciou um projeto semelhante para a Meta. A sessão da Bolsa de Madrid é, até à data, o primeiro caso europeu de utilização institucional ao vivo no formato de uma entrevista jornalística.