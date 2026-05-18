Leroy Merlin distribui 21,8 milhões de euros pelos trabalhadores

A Leroy Merlin anunciou esta segunda-feira que distribuiu cerca de 21,8 milhões de euros pelos seus trabalhadores em prémios e participação nos lucros, relativos aos resultados obtidos em 2025. No último ano, esta retalhista viu a sua faturação bruta crescer quase 10% para 1.386 milhões de euros.

“Para a Leroy Merlin, os resultados são o reflexo do compromisso dos seus mais de seis mil colaboradores. Reforçando a sua cultura de proximidade e partilha, a empresa distribuiu 21,8 milhões de euros pelos seus colaboradores em prémios e participação nos lucros, um aumento de 14,2% face ao ano anterior”, informa a empresa, numa nota enviada esta tarde às redações.

De acordo com a Leroy Merlin, os trabalhadores beneficiaram, em média, de um acréscimo de 2,8 salários com este modelo de partilha de valor.

A retalhista destaca, na mesma linha, que em 2025 lançou um novo programa de “acionariado colaborativo global, que reforça o papel de cada colaborador como coproprietário e protagonista do sucesso do Grupo”.

“A este valor acresce um investimento de cerca de seis milhões de euros no crescimento da massa salarial entre 2024 e 2025 (+7%), num compromisso com a valorização das equipas que é reforçado por uma aposta contínua na evolução do pacote de benefícios e em políticas de bem-estar“, observa a Leroy Merlin.

Em 2025, esta retalhista viu a sua faturação bruta subir 9,8%, em termos homólogos, atingindo 1.386 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9,8% face ao ano anterior. O resultado líquido (lucro) situou-se nos 70,2 milhões de euros, registando uma progressão de 7,6% em comparação com o período homólogo.

“Os resultados de 2025 são a prova da solidez da nossa estratégia de negócio e do plano de investimento que traçamos para Portugal. Mais do que o crescimento da faturação, orgulha-nos a nossa capacidade de manter uma rentabilidade sustentável, enquanto aceleramos a transição energética das casas portuguesas. Este desempenho permite-nos continuar a investir na modernização da nossa operação no país para melhor servir o cliente, e, acima de tudo, partilhar este sucesso com os nossos colaboradores e com a comunidade“, afirma Sébastien Bruchet, diretor geral da Leroy Merlin Portugal.