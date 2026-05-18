Negócios +M

Lift fecha 2025 com lucros de 936 mil euros

Os resultados refletem a consolidação do modelo de integração e o posicionamento que a Lift tem vindo a afirmar como parceira estratégica dos seus clientes.

A Lift fechou o ano de 2025 com resultados líquidos de cerca de 936 mil euros. O valor, que consolida os números da Youzz, foi avançado ao +M pela agência.

Em comunicado, a agência de Salvador da Cunha diz que que terminou o ano de 2025 com um volume de negócios de 7,36 milhões de euros (valores agregados Lift e Youzz), registando um crescimento de 26,33%. Em termos de rentabilidade, superou os 1,3 milhões de euros de EBITDA, com uma margem sobre vendas acima dos 20%.

“O EBITDA é sobretudo operacional, em resultado de um incremento significativo da atividade. O crescimento de 300% face a 2024 (313 mil euros) teve sobretudo a ver com imparidades antigas que afetaram o EBITDA de 2024“, acrescenta ao +M, avançando ainda que os custos com pessoal representam 61% sobre o income. A dívida ronda os 300 mil euros.

Os resultados refletem a consolidação do modelo de integração e o posicionamento que a Lift tem vindo a afirmar como parceira estratégica dos seus clientes na gestão da sua reputação e para a criação de valor com impacto positivo”, diz, voltando ao comunicado, Salvador da Cinha, CEO da Lift.

2025 foi, sem dúvida, um ano de consolidação e de afirmação de uma estratégia que coloca a criação de valor para o cliente no centro de toda a nossa atividade. Uma visão que recusa o lado meramente tático da comunicação, que a coloca como um eixo estratégico do negócio e que, de uma forma prática, nos coloca a nós consultora como um problem solver, mais do que como um prestador de serviços”, defende.

A agência, como avançou no final de novembro, em entrevista ao +M, Salvador da Cunha, está a finalizar. No fundo é tornar este grupo, Portugal e Espanha, um dos principais grupos ibéricos de comunicação integrada“, dizia.

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