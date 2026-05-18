Maioria dos líderes financeiros considera mudanças regulatórias como o principal risco até 2029

Mais de metade (58%) dos líderes financeiros das empresas mundiais consideram que os novos mandatos de conformidade fiscal nacionais e internacionais são complexos, enquanto 44% afirma que as alterações regulatórias, as novas obrigações de e-reporting e os requisitos de faturação eletrónica estão a acontecer demasiado depressa para serem geridos de forma eficaz.

Estas são algumas das conclusões do estudo The Speed of Regulatory Change and AI Are Redefining Global Tax Compliance (“A velocidade das mudanças regulamentares e a IA estão a redefinir a conformidade fiscal global”), divulgado esta segunda-feira pela tecnológica Sovos, especializada em software de faturação e fiscalidade.

O relatório conclui ainda que o ritmo das alterações regulatórias e novos mandatos governamentais (requisitos ou obrigações fiscais) é considerado o principal risco de compliance para os próximos dois a três anos por 61% dos mais de 300 participantes neste inquérito internacional, seguindo-se a crescente complexidade das operações globais (por exemplo, a expansão para outras geografias) identificada por 56% dos inquiridos.

A completar o pódio dos riscos surge o aumento do custo da tecnologia de compliance e da equipa (42%), onde se incluem as despesas com pessoal. No domínio da inteligência artificial (IA) aplicada à fiscalidade, mais de metade dos inquiridos identifica a precisão dos dados e dos insights como a capacidade mais relevante, enquanto 46% destaca a necessidade de equilibrar eficiência e segurança.

“Quando se trata do ambiente regulamentar atual, as empresas e os seus sistemas estão a ter dificuldades em acompanhar a velocidade com que estas regras e regulamentos estão a surgir”, alerta a diretora de Produtos da Sovos, Swati Garodia.

Num horizonte temporal mais curto, nos próximos 12 a 24 meses, os diretores financeiros e outros membros dos departamentos financeiros das empresas enumeraram o pacote europeu do IVA na era digital (ViDA), a expansão do imposto sobre as empresas nos Emirados Árabes Unidos e a reforma fiscal brasileira como principais preocupações regionais.

“A complexidade regulamentar está a acelerar, e os líderes financeiros sabem disso. Esta investigação mostra que o compliance já não é uma preocupação administrativa. É um risco estratégico que está no topo da agenda dos diretores financeiros e líderes financeiros de todo o mundo”, afirma o diretor de marketing da Sovos, Chris Lynch.

Logo depois das problemáticas da regulação, a integração com o software de gestão (ERP – Enterprise Resource Planning) mantém-se como a principal barreira de implementação. Em termos mais concretos, 43% dos inquiridos afirmaram que o seu maior desafio na implementação das atuais e futuras exigências de faturação eletrónica é escolher uma plataforma que se integre perfeitamente com os sistemas de contabilidade ou de ERP que já têm instalados.

Simultaneamente, o valor da integração de plataformas continua desigual, de acordo com a análise da Sovos: 44% dos inquiridos relatam ter registado um ROI (retorno sobre o investimento) positivo nos seus investimentos em plataformas globais de compliance fiscal, enquanto cerca de metade (49,7%) disseram que ainda não viram retornos definitivos.

“Esta discrepância pode sugerir que as empresas estão a trabalhar na integração de tecnologias eficazes, mas o valor depende da forma como os sistemas, dados e processos fundamentais estão alinhados com elas”, explica a multinacional norte-americana com presença em Portugal.