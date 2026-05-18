Saúde

Médico norte-americano entre os casos de Ébola no surto no Congo

  • Lusa
  • 20:40

A Organização Mundial da Saúde declarou no domingo o surto como uma emergência de saúde pública de alcance internacional. Até hoje tinham sido registados 118 mortes.

Um cidadão norte-americano contraiu o vírus ébola “no âmbito do seu trabalho na República Democrática do Congo [RDCongo]”, anunciou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a principal agência sanitária norte-americana.

O indivíduo “desenvolveu sintomas durante o fim de semana e testou positivo no final de domingo”, estando atualmente a ser preparada a sua transferência para a Alemanha, onde será tratado, declarou Satish Pillai, responsável pela gestão do ébola no CDC.

À agência noticiosa Associated Press (AP), o médico Jean-Jacques Muyembe, diretor médico do Instituto Nacional Congolês de Investigação Biomédica, confirmou que o seu colega norte-americano está entre os casos registados em Bunia, capital da província de Ituri.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou no domingo o surto como uma emergência de saúde pública de alcance internacional. Até hoje tinham sido registados mais de 300 casos suspeitos e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, na RDCongo, além de duas mortes no vizinho Uganda. Especialistas em saúde e funcionários humanitários afirmam que a estirpe Bundibugyo circulou sem ser detetada durante pelo menos algumas semanas.

Horas antes da confirmação deste caso, os Estados Unidos anunciaram o reforço das medidas de precaução para evitar a propagação de ébola, através da implementação de controlos sanitários para passageiros aéreos provenientes das zonas afetadas e da suspensão temporária dos vistos.

“Neste momento, o CDC considera baixo o risco imediato para a população norte-americana, mas continuaremos a avaliar a situação e poderemos ajustar as medidas de saúde pública em função das novas informações disponíveis”, declarou a agência sanitária em comunicado. Durante o fim de semana, o CDC tinha indicado estar a coordenar “o repatriamento seguro de um pequeno número de norte-americanos diretamente afetados por este surto”.

Além dos controlos realizados nos aeroportos, o CDC anunciou a imposição de restrições de entrada a cidadãos estrangeiros que tenham viajado para o Uganda, RDCongo ou Sudão do Sul nos últimos 21 dias. Vários países africanos reforçaram os controlos sanitários e fechara mesmo as suas fronteiras, como é o caso do Ruanda.

A cadeia norte-americana CBS News noticiou, no domingo, que pelo menos seis cidadãos norte-americanos terão sido expostos ao vírus ébola no Congo, citando fontes anónimas de organizações internacionais de ajuda humanitária. As autoridades de saúde dos Estados Unidos afirmaram no domingo que o risco para os norte-americanos é baixo, mas não responderam diretamente às questões sobre uma eventual exposição de cidadãos norte-americanos ao vírus em África.

Entretanto, a República Democrática do Congo anunciou que vai abrir três centros de tratamento para o vírus ébola na província oriental de Ituri, na sequência de um surto de uma variante para a qual não existem terapêuticas nem vacinas aprovadas, enquanto a Organização Mundial da Saúde enviou especialistas e material para ajudar a combater a propagação da doença.

Sabemos que os hospitais já estão sob pressão devido ao número de doentes”, afirmou o ministro congolês da Saúde, Samuel Roger Kamba, durante uma visita a Bunia, capital e maior cidade de Ituri, no domingo. “Mas estamos a preparar a criação de centros de tratamento nos três locais para podermos reforçar a nossa capacidade de resposta”, garantiu.

O vírus ébola transmite-se através do contacto direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas. Segundo a OMS, o vírus apresenta uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Médico norte-americano entre os casos de Ébola no surto no Congo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

“Será muito difícil ter neutralidade orçamental este ano”

Mónica Silvares,

"Leiria vai custar dois mil milhões de euros ao OE, seja por aumento de despesa ou quebra de receita", diz Castro Almeida. Há câmaras que não avaliaram uma única candidatura de reconstrução de casas.

1