Angela Merkel critica a União Europeia por não estar a negociar um acordo de paz com a Rússia. As negociações devem ser feitas pelos atuais líderes europeus, os únicos com “poder político”, defende a antiga chanceler alemã, um dos nomes apontados na imprensa para liderar as negociações do lado europeu com a Rússia. “Não basta que [o presidente dos EUA, Donald] Trump mantenha contacto com a Rússia”, disse.

“Acho que o apoio militar que demos até agora é absolutamente correto. Também acho correto que façamos muito mais para criar um efeito dissuasor além do nosso apoio à Ucrânia. O que lamento é que, na minha opinião, a Europa não esteja a aproveitar suficientemente o seu potencial diplomático”, disse Merkel, numa entrevista à emissora pública WDR, citada pelo Politico. “Não basta que [o presidente dos EUA, Donald] Trump mantenha contacto com a Rússia”, disse.

Com os EUA ‘bloqueados’ com o tema do Irão, as negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia não têm avançado, havendo pressão para que a Europa assuma um papel mais ativo no processo. Merkel, Mario Draghi ou Gerhard Schroeder (proposto por Putin e rejeitado pela Europa) têm sido alguns dos nomes apontados pela imprensa internacional como potenciais líderes dessa comitiva europeia para a negociação de paz com a Rússia.

O papel da antiga chanceler alemã como negociadora — que em 2014-2025, juntamente com a França, na época liderada por François Hollande, negociou os acordos de Minsk com a Rússia para a paz na zona Leste da Ucrânia — tem sido salientado, mas Merkel garante que, até ao momento, não recebeu qualquer convite oficial para liderar negociações de paz com a Rússia. Mas a antiga líder alemã considera que apenas líderes políticos no ativo têm capacidade de negociar um acordo com Putin e explica porquê.

“Acho que só conseguimos fazer essas negociações com o presidente Putin porque tínhamos poder político, porque éramos chefes de governo”, disse Merkel. “É preciso ter esse poder. E eu, pessoalmente, jamais teria pensado em pedir a um mediador que fosse a Minsk por mim e conversasse com Putin… É preciso tomar a iniciativa.”