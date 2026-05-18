NextEra compra Dominion e cria gigante mundial da eletricidade

A norte-americana NextEra Energy vai comprar a concorrente Dominion Energy por cerca de 67 mil milhões de dólares, cerca de 57 mil milhões de euros, numa operação que criará uma das maiores empresas de energia do mundo.

Segundo as mesmas, a fusão dará origem à maior empresa mundial de eletricidade regulada por capitalização bolsista, num momento de forte crescimento da procura energética nos Estados Unidos devido à inteligência artificial e à expansão dos centros de dados. A operação, anunciada esta segunda-feira, será financiada integralmente em ações, com a NextEra a oferecer 0,8138 ações suas por cada ação da Dominion.

Os acionistas da Dominion continuarão a receber o atual dividendo trimestral até à conclusão da operação, além de um pagamento único em dinheiro de 360 milhões de dólares no fecho da transação. Após a fusão, os acionistas da NextEra ficarão com 74,5% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Dominion deterão 25,5%.

A empresa resultante da fusão deverá servir cerca de 10 milhões de contas de clientes nos estados norte-americanos da Florida, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. A Dominion, sediada em Richmond, na Virgínia, fornece energia a centenas de centros de dados naquele estado e presta serviço regulado de eletricidade a 3,6 milhões de casas e empresas na Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul.

A empresa presta ainda serviço regulado de gás natural a cerca de 500 mil clientes na Carolina do Sul. A NextEra, sediada em Juno Beach, na Florida, detém a Florida Power & Light Company, que fornece eletricidade a cerca de 12 milhões de pessoas naquele estado. Em dezembro, a NextEra e a Google Cloud anunciaram o alargamento da parceria existente para construir novos campus de centros de dados nos Estados Unidos.

“Estamos a juntar a NextEra Energy e a Dominion Energy porque a escala é mais importante do que nunca — não pela dimensão em si, mas porque a escala se traduz em eficiências de capital e operacionais. Permite-nos comprar, construir, financiar e operar de forma mais eficiente, o que se traduz, a longo prazo, em eletricidade mais acessível para os nossos clientes”, afirmou, em comunicado, o presidente executivo da NextEra Energy, John Ketchum.

A nova empresa terá dupla sede em Juno Beach, na Florida, e Richmond, na Virgínia, mantendo também a atual sede operacional da Dominion Energy South Carolina, em Cayce, na Carolina do Sul e o presidente executivo da NextEra, John Ketchum, será presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da empresa resultante da fusão.

O grupo usará o nome NextEra e continuará a ser negociado na Bolsa de Nova Iorque e o Conselho de Administração será composto por 10 gestores da NextEra e quatro da Dominion. A operação, já aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas, deverá ficar concluída dentro de 12 a 18 meses.

A fusão ainda depende da aprovação dos acionistas da NextEra e da Dominion, bem como de várias autorizações regulatórias, incluindo da Comissão Reguladora Nuclear dos Estados Unidos. O negócio ocorre numa altura em que consumidores e responsáveis políticos contestam o impacto dos centros de dados de inteligência artificial nas faturas de eletricidade.

Legisladores de pelo menos seis estados — incluindo Arizona, Indiana, Maryland, Nova Jérsia, Nova Iorque e Pensilvânia — estão a reforçar esforços para tentar bloquear aumentos tarifários propostos pelas empresas de serviços públicos. Alguns estão mesmo a pressionar as empresas para alterarem completamente o seu modelo de financiamento de modernização dos sistemas.

Na Bolsa de Nova Iorque, as ações da Dominion subiam mais de 9%, enquanto os títulos da NextEra recuavam cerca de 5%.