CDS-PP/Açores diz que responsabilidade do abastecimento nas Lajes é da Galp

O CDS-PP/Açores disse esta segunda-feira que a responsabilidade na falha de combustível nas Lajes é de uma empresa e a operação está a “acontecer normalmente”, lamentando que partidos da oposição estejam a “tentar sacar” dividendos políticos.

Segundo o líder parlamentar do CDS-PP açoriano, Pedro Pinto, a responsabilidade do abastecimento da Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, é da Galp e o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) faz a sua gestão, pelo que considera que a empresa deve dar esclarecimentos sobre a falha no combustível.

“Com certeza que quanto maior for o esclarecimento, melhor será a compreensão do que aconteceu e poderá levar a que se melhore procedimentos, caso o que aconteceu resulte de algum fator que possa ser corrigido ou melhorado, de alguma falha que, entretanto, possa ser identificada para que não volte a acontecer”, disse à Lusa.

Pedro Pinto sublinhou que “a responsabilidade do abastecimento é de uma empresa, a empresa Galp, e, portanto, é da sua total responsabilidade o transporte e o acondicionamento” do combustível para a aviação civil. Referiu que o Governo Regional gere a Aerogare Civil das Lajes e “tem uma reserva que permite que a operação programada durante uma semana continue a ocorrer sem qualquer constrangimento, que é o que está a acontecer agora”.

Segundo o líder parlamentar do CDS-PP toda a operação civil nas Lajes está a ocorrer “sem nenhum constrangimento” e “tudo dentro da normalidade”. Lembrou que “não é a primeira vez que isto acontece” e referiu que “o que está a haver agora, mediaticamente, é um aproveitamento e um lançamento de pânico na comunicação social que não ajuda a ninguém, porque nada está em risco [a operação civil], as reservas [de combustível] existem e a operação está a acontecer normalmente”.

“Portanto, o sistema está a funcionar, o sistema tem redundâncias, o sistema tem reservas, isso está a acontecer. E tem redundâncias e tem reservas exatamente para acudir a uma situação extemporânea como é esta de haver um carregamento que não é considerado em condições para ser usado”, acrescentou.

O CDS-PP lamenta a “tentativa” de os partidos da oposição aproveitarem uma circunstância para tentarem “sacar dividendos políticos”, considerando a atitude “politicamente irresponsável”.

O PS/Açores exigiu um “esclarecimento cabal e muito claro” do Governo Regional e da República sobre a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no Aeroporto das Lajes. O BE/Açores pediu no sábado “esclarecimentos imediatos” do Governo Regional e da República sobre a suspensão do abastecimento civil de aeronaves na Base das Lajes.

Operação da SATA e TAP sem impacto devido à falha no combustível nas Lajes

A SATA e a TAP garantiram esta segunda-feira que a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira, não vai afetar a operação das companhias aéreas. “A SATA tem um plano de contingência definido para este tipo de situações. Não estão previstos impactos na operação, nem consequências para os passageiros”, adiantou fonte da SATA à agência Lusa.

A mesma fonte avançou que o “combustível está assegurado” e que “eventuais reajustes não vão afetar a operação” das transportadoras açorianas. O grupo de aviação regional confirmou, também, que a necessidade de transporte de combustível obrigou a reacomodar um grupo de passageiros no domingo, uma situação que “foi logo ultrapassada”.

Já fonte oficial da TAP confirmou à agência Lusa que a situação “não tem qualquer consequência” para a companhia, que vai manter a operação programada.

No domingo, o diretor da Aerogare das Lajes, Vítor Pereira, revelou à Lusa que o combustível que chegou à Terceira para abastecer a operação aérea civil “não cumpriu com os testes de qualidade e segurança que a Galp tem para o seu produto” e que a empresa optou por “não colocar este produto no mercado, porque não estavam garantidas as condições de segurança para a aviação civil”.

O responsável assegurou, no entanto, que a infraestrutura tinha reservas que permitiam garantir que a operação prevista não iria “sofrer alterações”, embora tivessem tomado medidas de precaução. “Foi uma perturbação em que foi preciso ter capacidade de reação. Felizmente, tivemos”, assegurou, quando questionado à margem de uma visita ao Hospital da Ilha Terceira.

O diretor da Aerogare Civil das Lajes disse ainda que situações desta natureza não acontecem com muita regularidade, mas existem planos de contingência que permitem encará-las “com alguma tranquilidade”, com a colaboração de todos os agentes envolvidos na operação das companhias aéreas e com a própria Base Aérea n.º 4.

Esta segunda, o presidente do Governo Regional dos Açores disse que o executivo mostrou capacidade de resposta perante a falha nos testes de qualidade e segurança do combustível para aeronaves no Aeroporto das Lajes, na ilha Terceira. “Perante uma perturbação inesperada, nós tivemos, felizmente, capacidade de resposta e, portanto, está a ser tratado e creio que não haverá depois, no final, qualquer consequência”, afirmou o chefe do executivo açoriano, em declarações aos jornalistas, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Segundo o governante, o executivo deu uma “resposta imediata”, com o transporte de combustível da ilha de São Miguel para a ilha Terceira e com a limpeza dos tanques para a retoma da operação, cumprindo “tudo o que tecnicamente é adequado”.

(atualizado às 18h15 com mais informação)