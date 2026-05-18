Paulo Rangel condena “veementemente” as posições do PS sobre a Base das Lajes

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, condenou “veementemente a forma como o Partido Socialista, o seu líder secretário-geral e o seu líder parlamentar” têm abordado a autorização de uso da Base das Lajes às forças armadas norte-americanas. O PS quer ouvir Paulo Rangel no Parlamento depois das declarações de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, sobre a disponibilidade do país para o uso da base açoriana pelas forças militares americanas.

Paulo Rangel afirmou que José Luís Carneiro “conhece este assunto melhor que ninguém, porque foi consultado previamente” e que os deputados do partido “conhecem os pormenores que explicam todas as questões” que têm vindo a colocar.

(Artigo em atualização).