Em atualização Paulo Rangel condena “veementemente” as posições do PS sobre a Base das Lajes
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, condenou a forma como o PS tem abordado a autorização do uso da Base das Lajes, nos Açores, por parte dos militares norte-americanos.
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, condenou “veementemente a forma como o Partido Socialista, o seu líder secretário-geral e o seu líder parlamentar” têm abordado a autorização de uso da Base das Lajes às forças armadas norte-americanas. O PS quer ouvir Paulo Rangel no Parlamento depois das declarações de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, sobre a disponibilidade do país para o uso da base açoriana pelas forças militares americanas.
Paulo Rangel afirmou que José Luís Carneiro “conhece este assunto melhor que ninguém, porque foi consultado previamente” e que os deputados do partido “conhecem os pormenores que explicam todas as questões” que têm vindo a colocar.
(Artigo em atualização).
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