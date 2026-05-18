Pestana soma 38 nomeações nos prémios do turismo
O grupo hoteleiro português recebeu 33 nomeações nos World Travel Awards e cinco nos World Golf Awards, incluindo Europe’s Leading Hotel Brand.
O Pestana Hotel Group anunciou esta segunda-feira que recebeu 38 nomeações nos World Travel Awards 2026 e nos World Golf Awards 2026, segundo comunicado enviado pelo grupo. O total inclui 33 nomeações nos World Travel Awards e cinco nos World Golf Awards.
Entre as nomeações está a de Europe’s Leading Hotel Brand 2026 para o Pestana Hotel Group. O grupo tem unidades nomeadas em várias regiões de Portugal, incluindo Porto, Lisboa, Tróia, Algarve, Madeira, Porto Santo e Pousadas de Portugal.
Fora de Portugal, as nomeações abrangem Espanha, Países Baixos, Estados Unidos da América, Brasil, Venezuela, Marrocos e São Tomé e Príncipe. Entre as unidades nomeadas estão o Pestana CR7 Times Square, em três categorias, e o Pestana CR7 Gran Vía Madrid, em duas categorias.
Nos World Golf Awards, o Pestana Golf & Resorts soma cinco nomeações. As categorias incluem Portugal’s Best Golf Hotel 2026, Portugal’s Best Golf Course 2026 e Europe’s Best Golf Venue 2026.
As votações já estão a decorrer nas plataformas dos World Travel Awards e dos World Golf Awards. Segundo o grupo, as nomeações dão continuidade aos prémios atribuídos em 2025 a hotéis em Marrocos, Espanha, Estados Unidos da América e São Tomé e Príncipe.
Veja aqui a lista de nomeações, por região:
- Grupo
Europe’s Leading Hotel Brand 2026: Pestana Hotel Group
- Porto
Portugal’s Leading City Hotel 2026: Pestana Vintage Porto
Europe’s Leading Luxury Hotel 2026: Pestana Palácio do Freixo
- Lisboa
Europe’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Lisboa
Europe’s Leading Luxury Business Hotel 2026: Pestana Palace Lisboa
Portugal’s Leading Business Hotel 2026: Pestana Palace Lisboa
Portugal’s Leading Design Hotel 2026: Pestana Cidadela Cascais
- Tróia, Alentejo
Europe’s Leading Eco Resort 2026: Pestana Tróia Eco Resort
- Algarve
Europe’s Leading Beach Hotel 2026: Pestana Alvor Praia
Portugal’s Leading Beach Resort 2026: Pestana Alvor South Beach
Portugal’s Leading Resort 2026: Pestana Vila Sol
- Madeira e Porto Santo
Europe’s Leading Seafront Resort 2026: Pestana Carlton Madeira
Portugal’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Royal All-Inclusive
Portugal’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana Casino Park
Portugal’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Funchal
Europe’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Porto Santo All InclusivePortugal’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Porto Santo All Inclusive
- Pousadas de Portugal
Europe’s Leading Landmark Hotel 2026: Pousada Palácio Estoi, Faro
Europe’s Leading Landmark Hotel 2026: Pousada Mosteiro Guimarães
Europe’s Most Romantic Resort 2026: Pousada Mosteiro Amares
- Europa
Netherlands’ Leading Hotel 2026: Pestana Amsterdam Riverside, Países Baixos
Spain’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Espanha
Spain’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Espanha
Europe’s Leading Boutique Hotel 2026: Pestana Plaza Mayor Madrid, Espanha
- Estados Unidos da América
North America’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
United States’ Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
New York’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
- América do Sul
South America’s Leading Hotel 2026: Pestana Rio Atlântica, Brasil
Brazil’s Leading Hotel 2026: Pestana Rio Atlântica, Brasil
Venezuela’s Leading Hotel 2026: Pestana Caracas, Venezuela
- África
Morocco’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Marrakech
São Tomé & Príncipe’s Leading Hotel 2026: Pestana São Tomé
São Tomé & Príncipe’s Leading Hotel 2026: Pestana Miramar São Tomé
- World Golf Awards 2026– Pestana Golf & Resorts
Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Golf & Resorts – Carvoeiro
Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Gramacho Residences
Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Vila Sol Pestana Golf & Resort
Portugal’s Best Golf Course 2026: Pestana Vila Sol Pestana Golf & Resort
Europe’s Best Golf Venue 2026: Pestana Golf & Resorts
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.