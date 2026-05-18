Pestana soma 38 nomeações nos prémios do turismo

 Lina Santos,

O grupo hoteleiro português recebeu 33 nomeações nos World Travel Awards e cinco nos World Golf Awards, incluindo Europe’s Leading Hotel Brand.

Pestana CR7 em Marraquexe, Marrocos

 

O Pestana Hotel Group anunciou esta segunda-feira que recebeu 38 nomeações nos World Travel Awards 2026 e nos World Golf Awards 2026, segundo comunicado enviado pelo grupo. O total inclui 33 nomeações nos World Travel Awards e cinco nos World Golf Awards.

Entre as nomeações está a de Europe’s Leading Hotel Brand 2026 para o Pestana Hotel Group. O grupo tem unidades nomeadas em várias regiões de Portugal, incluindo Porto, Lisboa, Tróia, Algarve, Madeira, Porto Santo e Pousadas de Portugal.

Fora de Portugal, as nomeações abrangem Espanha, Países Baixos, Estados Unidos da América, Brasil, Venezuela, Marrocos e São Tomé e Príncipe. Entre as unidades nomeadas estão o Pestana CR7 Times Square, em três categorias, e o Pestana CR7 Gran Vía Madrid, em duas categorias.

Nos World Golf Awards, o Pestana Golf & Resorts soma cinco nomeações. As categorias incluem Portugal’s Best Golf Hotel 2026, Portugal’s Best Golf Course 2026 e Europe’s Best Golf Venue 2026.

As votações já estão a decorrer nas plataformas dos World Travel Awards e dos World Golf Awards. Segundo o grupo, as nomeações dão continuidade aos prémios atribuídos em 2025 a hotéis em Marrocos, Espanha, Estados Unidos da América e São Tomé e Príncipe.

Veja aqui a lista de nomeações, por região:

  • Grupo
    Europe’s Leading Hotel Brand 2026: Pestana Hotel Group
  • Porto
    Portugal’s Leading City Hotel 2026: Pestana Vintage Porto
    Europe’s Leading Luxury Hotel 2026: Pestana Palácio do Freixo
  • Lisboa
    Europe’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Lisboa
    Europe’s Leading Luxury Business Hotel 2026: Pestana Palace Lisboa
    Portugal’s Leading Business Hotel 2026: Pestana Palace Lisboa
    Portugal’s Leading Design Hotel 2026: Pestana Cidadela Cascais
  • Tróia, Alentejo
    Europe’s Leading Eco Resort 2026: Pestana Tróia Eco Resort
  • Algarve
    Europe’s Leading Beach Hotel 2026: Pestana Alvor Praia
    Portugal’s Leading Beach Resort 2026: Pestana Alvor South Beach
    Portugal’s Leading Resort 2026: Pestana Vila Sol
  • Madeira e Porto Santo
    Europe’s Leading Seafront Resort 2026: Pestana Carlton Madeira
    Portugal’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Royal All-Inclusive
    Portugal’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana Casino Park
    Portugal’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Funchal
    Europe’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Porto Santo All InclusivePortugal’s Leading All-Inclusive Resort 2026: Pestana Porto Santo All Inclusive
  • Pousadas de Portugal
    Europe’s Leading Landmark Hotel 2026: Pousada Palácio Estoi, Faro
    Europe’s Leading Landmark Hotel 2026: Pousada Mosteiro Guimarães
    Europe’s Most Romantic Resort 2026: Pousada Mosteiro Amares
  • Europa
    Netherlands’ Leading Hotel 2026: Pestana Amsterdam Riverside, Países Baixos
    Spain’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Espanha
    Spain’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Gran Vía Madrid, Espanha
    Europe’s Leading Boutique Hotel 2026: Pestana Plaza Mayor Madrid, Espanha
  • Estados Unidos da América
    North America’s Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
    United States’ Leading Lifestyle Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
    New York’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Times Square, EUA
  • América do Sul
    South America’s Leading Hotel 2026: Pestana Rio Atlântica, Brasil
    Brazil’s Leading Hotel 2026: Pestana Rio Atlântica, Brasil
    Venezuela’s Leading Hotel 2026: Pestana Caracas, Venezuela
  • África
    Morocco’s Leading Hotel 2026: Pestana CR7 Marrakech
    São Tomé & Príncipe’s Leading Hotel 2026: Pestana São Tomé
    São Tomé & Príncipe’s Leading Hotel 2026: Pestana Miramar São Tomé
  • World Golf Awards 2026– Pestana Golf & Resorts
    Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Golf & Resorts – Carvoeiro
    Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Gramacho Residences
    Portugal’s Best Golf Hotel 2026: Pestana Vila Sol Pestana Golf & Resort
    Portugal’s Best Golf Course 2026: Pestana Vila Sol Pestana Golf & Resort
    Europe’s Best Golf Venue 2026: Pestana Golf & Resorts

 

