Portugal já tem seis escolas entre melhores do mundo na formação executiva. Católica Porto estreia-se no ‘ranking’

Pela primeira vez, Portugal tem seis escolas de negócios entre as melhores do mundo, no que diz respeito à formação de executivos. Na edição deste ano do ranking do Financial Times, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) consolida a liderança nacional, tanto nos programas abertos, como nos customizados, mas é a ISCTE Business School que mais sobe nessas tabelas. Já a Católica Porto Business School faz a sua estreia entre os melhores do mundo.

Nos programas de inscrição aberta a todos, a Nova SBE alcançou, nesta edição, a posição 20, melhorando dez lugares face ao ranking do ano passado. “Reflete o reconhecimento crescente da qualidade e impacto da oferta formativa no mercado internacional”, assinala a escola, numa nota enviada às redações.

Já a segunda mais bem classificada em Portugal é a Católica Lisbon School of Business and Economics, que aparece na 26.ª posição, subindo 11 lugares face a 2025 e alcançando, assim, a sua “melhor posição de sempre”. “É ainda a melhor escola em Portugal nos critérios de corpo docente (17ª mundial), métodos e materiais de ensino (24ª mundial) e na qualidade e desenho dos programas (29ª mundial), áreas consideradas fundamentais para o impacto da formação executiva. Estes dados indicam que a Católica-Lisbon tem o corpo docente mais forte e a melhor estrutura pedagógica entre as escolas de negócio portuguesas“, sublinha a instituição em comunicado.

A fechar o pódio nacional na formação aberta está a Universidade do Porto (Faculdade de Economia e Porto Business School), que ocupa o lugar 35, melhorando oito posições face ao ano anterior e atingindo também a sua melhor classificação de sempre.

“Desde 2020, a escola acumulou uma progressão de 40 lugares nesta categoria, consolidando uma trajetória de crescimento consistente e de crescente reconhecimento internacional. Este desempenho confirma a projeção internacional da PBS e o reconhecimento da sua capacidade de preparar líderes para contextos de elevada complexidade, transformação acelerada e decisão estratégica”, é frisado numa nota enviada às redações.

Do ranking preparado pelo Financial Times, consta ainda a Iscte Business School, que ocupa o lugar 51 da tabela, o que equivale a uma melhoria de 16 posições. “A maior subida registada a nível mundial nesta dimensão do ranking“, realça a escola. “Na categoria de programas abertos, o principal destaque vai para a forte dimensão internacional da escola”, observa a mesma fonte.

Já a Lisbon School of Economics and Management (ISEG) aparece, nesta edição, na 70.ºposição do ranking, o que significa que desce dois lugares.

Pódio nacional dos programas abertos

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Nova SBE: 20.º lugar mundial

Católica Lisbon: 26.º lugar mundial

PBS/FEP: 35.º lugar mundial

ISCTE Business School: 51.º lugar mundial

ISEG: 70.º lugar mundial

Católica Porto: 85.º lugar mundial

Enquanto isso, a Católica Business School estreia-se no 85.º lugar da tabela. “Este reconhecimento representa uma conquista muito significativa e confirma o caminho de crescimento e afirmação internacional que a Escola tem vindo a construir”, sublinha o dean João Pinto. “Mais do que uma presença num ranking, este resultado reconhece a consistência do trabalho que temos desenvolvido na formação de líderes, profissionais e organizações, com uma proposta assente em rigor académico, proximidade com o mundo empresarial e impacto real”, declara.

Nos programas abertos, a campeã mundial volta a ser a London Business School, seguindo-se a HEC Paris e a Iese Business School. O pódio mundial mantém-se, portanto, inalterado face a 2025.

Nova SBE no top dez mundial dos programas customizados

Também nos programas feitos à medida para organizações individuais, a Nova SBE é a escola portuguesa que mais brilha no ranking mundial. Nesta edição, a faculdade liderada por Pedro Oliveira sobe seis posições, chega à nona posição e estreia-se assim no top dez mundial.

“A Nova SBE Executive Education alcança um marco histórico na formação de executivos com a entrada para o top dez mundial do prestigiado ranking do Financial Times Executive Education, nos programas customizados. A escola sobe do 15.º para o nono lugar global, posicionando-se ao lado de instituições como a London Business School, IMD, INSEAD“, destaca a escola.

“Este resultado, que confirma uma trajetória ascendente e consistente, coloca ainda a Formação de Executivos da Nova SBE como a única escola de língua portuguesa – e também da zona ibérica – a integrar o grupo das dez melhores em formação executiva customizada“, realça a mesma faculdade.

Já a “prata” nacional nos programas customizados cabe à Iscte Business School, que está em 31.º lugar a nível mundial (melhora 13 lugares face a 2025). “Nos programas customizados para empresas, o Iscte Executive Education destacou-se particularmente nos indicadores relacionados com impacto, fidelização e dimensão internacional“, vinca a escola.

O “bronze” nacional vai para o ISEG, que, desta vez, aparece no lugar 48 da tabela, mantendo a sua classificação face à edição do último ano do ranking do Financial Times. “No ranking de custom programs, o ISEG destaca-se particularmente pelo desempenho no indicador partner schools, onde atingiu o nono lugar mundial. Este reconhecimento evidencia a capacidade da escola para desenvolver relações de colaboração sólidas e transformadoras com empresas e parceiros institucionais, desenhando soluções formativas à medida dos seus desafios estratégicos”, frisa a escola.

Pódio nacional dos programas customizados

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Nova SBE: 9.º lugar mundial

ISCTE Business School: 31.º lugar mundial

ISEG: 48.º lugar mundial

PBS/FEP: 54.º lugar mundial

Católica Lisboa: 76.º lugar mundial

Católica Porto: 99.º lugar mundial

Mais abaixo na tabela, em 54.º lugar, aparece a Universidade do Porto, que este ano desce 12 posições nesta categoria. “O destaque vai para o oitavo lugar no indicador partner schools, um dos melhores desempenhos da escola em qualquer indicador do Financial Times, evidenciando a robustez da sua rede académica internacional”, salienta a escola.

Já a Católica Lisbon School of Business and Economics tem o 76.º melhor programa customizado de formação executiva do mundo, o que corresponde a um recuo de 26 posições face a 2025. Enquanto isso, a Católica Porto Business School estreia-se no lugar 99.

Nos programas feitos à medida, é a italiana SDA Bocconi School of Management que consegue o primeiro lugar este ano, subindo duas posições e “destronando” a IMD — International Institute for Management Development, que agora aparece em terceiro lugar. A London Business School merece a “prata” entre os programas customizados de formação de executivos.