Formação

Portugal já tem seis escolas entre melhores do mundo na formação executiva. Católica Porto estreia-se no ‘ranking’

Na edição deste ano do 'ranking' do 'Financial Times', a Nova SBE consolida a liderança nacional tanto nos programas abertos, como nos customizados. Católica Porto estreia-se entre melhores do mundo.

Pela primeira vez, Portugal tem seis escolas de negócios entre as melhores do mundo, no que diz respeito à formação de executivos. Na edição deste ano do ranking do Financial Times, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) consolida a liderança nacional, tanto nos programas abertos, como nos customizados, mas é a ISCTE Business School que mais sobe nessas tabelas. Já a Católica Porto Business School faz a sua estreia entre os melhores do mundo.

Nos programas de inscrição aberta a todos, a Nova SBE alcançou, nesta edição, a posição 20, melhorando dez lugares face ao ranking do ano passado. “Reflete o reconhecimento crescente da qualidade e impacto da oferta formativa no mercado internacional”, assinala a escola, numa nota enviada às redações.

Já a segunda mais bem classificada em Portugal é a Católica Lisbon School of Business and Economics, que aparece na 26.ª posição, subindo 11 lugares face a 2025 e alcançando, assim, a sua “melhor posição de sempre”. “É ainda a melhor escola em Portugal nos critérios de corpo docente (17ª mundial), métodos e materiais de ensino (24ª mundial) e na qualidade e desenho dos programas (29ª mundial), áreas consideradas fundamentais para o impacto da formação executiva. Estes dados indicam que a Católica-Lisbon tem o corpo docente mais forte e a melhor estrutura pedagógica entre as escolas de negócio portuguesas“, sublinha a instituição em comunicado.

A fechar o pódio nacional na formação aberta está a Universidade do Porto (Faculdade de Economia e Porto Business School), que ocupa o lugar 35, melhorando oito posições face ao ano anterior e atingindo também a sua melhor classificação de sempre.

“Desde 2020, a escola acumulou uma progressão de 40 lugares nesta categoria, consolidando uma trajetória de crescimento consistente e de crescente reconhecimento internacional. Este desempenho confirma a projeção internacional da PBS e o reconhecimento da sua capacidade de preparar líderes para contextos de elevada complexidade, transformação acelerada e decisão estratégica”, é frisado numa nota enviada às redações.

Do ranking preparado pelo Financial Times, consta ainda a Iscte Business School, que ocupa o lugar 51 da tabela, o que equivale a uma melhoria de 16 posições. “A maior subida registada a nível mundial nesta dimensão do ranking“, realça a escola. “Na categoria de programas abertos, o principal destaque vai para a forte dimensão internacional da escola”, observa a mesma fonte.

Já a Lisbon School of Economics and Management (ISEG) aparece, nesta edição, na 70.ºposição do ranking, o que significa que desce dois lugares.

Pódio nacional dos programas abertos

Nova SBE: 20.º lugar mundial
Católica Lisbon: 26.º lugar mundial
PBS/FEP: 35.º lugar mundial
ISCTE Business School: 51.º lugar mundial
ISEG: 70.º lugar mundial
Católica Porto: 85.º lugar mundial

Enquanto isso, a Católica Business School estreia-se no 85.º lugar da tabela. “Este reconhecimento representa uma conquista muito significativa e confirma o caminho de crescimento e afirmação internacional que a Escola tem vindo a construir”, sublinha o dean João Pinto. “Mais do que uma presença num ranking, este resultado reconhece a consistência do trabalho que temos desenvolvido na formação de líderes, profissionais e organizações, com uma proposta assente em rigor académico, proximidade com o mundo empresarial e impacto real”, declara.

Nos programas abertos, a campeã mundial volta a ser a London Business School, seguindo-se a HEC Paris e a Iese Business School. O pódio mundial mantém-se, portanto, inalterado face a 2025.

Nova SBE no top dez mundial dos programas customizados

Também nos programas feitos à medida para organizações individuais, a Nova SBE é a escola portuguesa que mais brilha no ranking mundial. Nesta edição, a faculdade liderada por Pedro Oliveira sobe seis posições, chega à nona posição e estreia-se assim no top dez mundial.

“A Nova SBE Executive Education alcança um marco histórico na formação de executivos com a entrada para o top dez mundial do prestigiado ranking do Financial Times Executive Education, nos programas customizados. A escola sobe do 15.º para o nono lugar global, posicionando-se ao lado de instituições como a London Business School, IMD, INSEAD“, destaca a escola.

“Este resultado, que confirma uma trajetória ascendente e consistente, coloca ainda a Formação de Executivos da Nova SBE como a única escola de língua portuguesa – e também da zona ibérica – a integrar o grupo das dez melhores em formação executiva customizada“, realça a mesma faculdade.

Já a “prata” nacional nos programas customizados cabe à Iscte Business School, que está em 31.º lugar a nível mundial (melhora 13 lugares face a 2025). “Nos programas customizados para empresas, o Iscte Executive Education destacou-se particularmente nos indicadores relacionados com impacto, fidelização e dimensão internacional“, vinca a escola.

O “bronze” nacional vai para o ISEG, que, desta vez, aparece no lugar 48 da tabela, mantendo a sua classificação face à edição do último ano do ranking do Financial Times. “No ranking de custom programs, o ISEG destaca-se particularmente pelo desempenho no indicador partner schools, onde atingiu o nono lugar mundial. Este reconhecimento evidencia a capacidade da escola para desenvolver relações de colaboração sólidas e transformadoras com empresas e parceiros institucionais, desenhando soluções formativas à medida dos seus desafios estratégicos”, frisa a escola.

Pódio nacional dos programas customizados

Nova SBE: 9.º lugar mundial
ISCTE Business School: 31.º lugar mundial
ISEG: 48.º lugar mundial
PBS/FEP: 54.º lugar mundial
Católica Lisboa: 76.º lugar mundial
Católica Porto: 99.º lugar mundial

Mais abaixo na tabela, em 54.º lugar, aparece a Universidade do Porto, que este ano desce 12 posições nesta categoria. “O destaque vai para o oitavo lugar no indicador partner schools, um dos melhores desempenhos da escola em qualquer indicador do Financial Times, evidenciando a robustez da sua rede académica internacional”, salienta a escola.

Já a Católica Lisbon School of Business and Economics tem o 76.º melhor programa customizado de formação executiva do mundo, o que corresponde a um recuo de 26 posições face a 2025. Enquanto isso, a Católica Porto Business School estreia-se no lugar 99.

Nos programas feitos à medida, é a italiana SDA Bocconi School of Management que consegue o primeiro lugar este ano, subindo duas posições e “destronando” a IMD — International Institute for Management Development, que agora aparece em terceiro lugar. A London Business School merece a “prata” entre os programas customizados de formação de executivos.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Portugal já tem seis escolas entre melhores do mundo na formação executiva. Católica Porto estreia-se no ‘ranking’

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Portugal pode ser “uma frente de acesso e retorno do Espaço”

eRadar,

O papel estratégico que Portugal pode ter no setor espacial europeu foi um dos temas em debate na primeira conferência do eRadar que juntou especialista do setor no Centro Cultural de Belém.

1