Portugueses gastam 613 mil euros por dia em novos medicamentos para emagrecer

A corrida aos novos medicamentos para perder peso está a disparar nas farmácias. Segundo avança o Público esta segunda-feira, as vendas já atingem, em média, 2.355 embalagens por dia em apenas duas substâncias para o tratamento da obesidade, com os portugueses a darem cerca de 613 mil euros por dia pelos fármacos.

Dados da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) indicam que, desde o início do ano até 31 de março, os portugueses gastaram 55,2 milhões de euros na compra de tirzepatida (Mounjaro, nome comercial), desenvolvido pela farmacêutica norte-americana Eli Lilly, e de semaglutido (conhecido pelo nome comercial Wegovy). Nesse período, foram vendidas 167.560 unidades da tirzepatida e 42.663 mil unidades do semaglutido.

Estes novos medicamentos pertencem à classe dos chamados “agonistas dos recetores de GLP-1”. Trata-se de uma nova geração de fármacos que está a ter muita procura em vários países, apesar de serem bastante caros. Mesmo ainda não sendo comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), os portugueses gastaram mais de 130 milhões de euros nestes dois medicamentos só em 2025, comprando mais de meio milhão de embalagens (512.803), uma média de 1.200 por dia.