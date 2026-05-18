Riopele junta-se ao designer John Varvatos
A coleção de tecidos para moda masculina será apresentada em julho na Milano Unica, antes do centenário da têxtil portuguesa.
A Riopele anunciou uma colaboração criativa com o designer norte-americano John Varvatos para desenvolver uma coleção de tecidos de moda masculina, que será apresentada em julho na Milano Unica.
A parceria surge numa altura em que a empresa portuguesa, fundada em 1927, se prepara para assinalar o 100.º aniversário. A coleção inspira-se na herança têxtil, no saber-fazer e na estética vintage.
Segundo a Riopele, John Varvatos propõe um conceito integrado de guarda-roupa, aplicado a diferentes peças e categorias de produto. O objetivo é apresentar tecidos que possam ser combinados entre si, em vez de uma coleção tradicional de amostras.
John Varvatos, que lançou a marca homónima em 2000 depois de ter trabalhado com Calvin Klein e Ralph Lauren, afirma que encontrou na Riopele “uma combinação rara entre craftsmanship, inspiração vintage e inovação”. O designer destaca tecidos com textura, leves, orientados para a performance e de fácil manutenção.
A colaboração reforça a presença internacional da Riopele, em particular no mercado norte-americano. A empresa exporta atualmente mais de 98% da produção para mais de 50 países.
A Riopele tem integração vertical, abrangendo criação, I&D, fiação, tecelagem, tinturaria, ultimação e confeção. Segundo Massimo Cedraschi, diretor-geral de operações para a América do Norte, John Varvatos combina a perspetiva de criador e comprador, com conhecimento do produto e do mercado.
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