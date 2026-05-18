Ryanair vê “tendência estável” nos preços dos bilhetes no verão e confia que não haverá rutura no ‘jet fuel’

A Ryanair anunciou esta segunda-feira um lucro líquido recorde para os 12 meses que terminaram no final de março e aproveitou para atualizar as previsões sobre dois aspetos que vão marcar o verão: vê uma “tendência globalmente estável” nos preços dos bilhetes durante os meses de pico e indica que a ameaça de escassez de combustível está a diminuir, à medida que os fornecedores se adaptam ao encerramento prolongado do Estreito de Ormuz.

“O conflito no Médio Oriente gerou incerteza económica e ainda não sabemos quando o Estreito de Ormuz será reaberto”, referiu a empresa em comunicado. “Apesar disso, a Europa continua relativamente bem abastecida de combustível para aviões, com volumes significativos provenientes da África Ocidental, das Américas e da Noruega”.

A companhia irlandesa liderada por Michael O’Leary recordou que os preços spot globais do combustível para aviões, no entanto, dispararam para mais de 150 dólares por barril, prevendo-se que se mantenham elevados em relação aos níveis anteriores ao conflito durante alguns meses.

“A estratégia conservadora de cobertura de combustível de aviação da Ryanair – 80% do combustível de aviação do ano fiscal de 2027 está coberto a aproximadamente 67 dólares por barril – até abril de 2027) protegerá os resultados do grupo nos atuais mercados petrolíferos muito voláteis e ampliará a vantagem de custos face aos concorrentes da UE durante o resto do ano fiscal de 2027″, adiantou.

Em entrevista à Reuters, o CFO Neil Sorahan garantiu que a companhia está agora “cada vez mais confiante” de que não haverá interrupção no abastecimento de combustível para aviões, mesmo após o verão, à medida que as refinarias aumentam os seus volumes e procuram alternativas ao abastecimento de petróleo do Golfo.

Em termos dos preços dos bilhetes, as previsões anteriores de um aumento percentual de um dígito baixo nas tarifas durante os meses de pico do verão evaporaram-se. Os preços caíram uma percentagem de um dígito médio no trimestre de abril a junho e apresentaram uma tendência estável para o período de julho a setembro, afirmou a Ryanair.

“Nos últimos tempos, os preços têm registado uma ligeira descida em resposta à incerteza económica causada pela subida dos preços do petróleo, pelo receio de escassez de combustível e pelo risco de a inflação afetar negativamente os gastos dos consumidores”, sublinhou a empresa. Adiantou que, como sempre, continuará a seguir a sua estratégia de dar prioridade à ocupação e secundarizar o rendimento para impulsionar o crescimento do tráfego, as receitas complementares e a redução dos custos unitários.

“Com a primeira semana da Páscoa a calhar em março (beneficiando o quarto trimestre do ano fiscal de 2026), esperamos agora que as receitas com passagens do primeiro trimestre [abril a junho de 2026) fiquem aquém (percentagem de um dígito médio) das do período homólogo, que beneficiou de uma Páscoa completa).

“Os preços do segundo trimestre [de julho a setembro], com visibilidade limitada, apresentam agora uma tendência globalmente estável e o resultado final dependerá totalmente das reservas e tarifas de última hora no pico do segundo semestre de 2026“, adiantou. “Com visibilidade nula para o segundo semestre e significativa volatilidade nos preços do combustível e no potencial de abastecimento, é demasiado cedo para fornecer qualquer orientação significativa sobre os lucros do ano fiscal de 2027 neste momento.”

Lucros disparam 40%

Os lucros da Ryanair subiram 40% e atingiram os 2.260 milhões de euros no ano que terminou em 31 de março. A empresa com sede em Dublin atribuiu o aumento do lucro à redução de despesas e ao aumento da receita, impulsionados pelo crescimento do tráfego de passageiros e das tarifas.

Nos 12 meses até abril, a Ryanair gerou 15.540 milhões de euros em receita, um aumento de 11%, e transportou 208,4 milhões de passageiros, um crescimento de 4%. As tarifas aéreas subiram 10%, em comparação com uma queda de 7% que tinha sido registada no período homólogo.

A companhia precisou que o valor dos lucros líquidos não inclui uma provisão extraordinária de 85 milhões de euros relacionada com uma multa de 256 milhões imposta pelas autoridades italianas da concorrência em dezembro passado, que está pendente de recurso.

Negociações para prolongar contrato com O’Leary “quase concluídas”

A empresa informou que, nesta primavera, o Conselho de Administração iniciou conversações com Michael O’Leary sobre a prorrogação do seu contrato, que termina atualmente em 2028, até abril de 2032.

“Estas conversações estão quase concluídas e o diálogo com os maiores acionistas institucionais do grupo terá início nos próximos dias“, adiantou sobre o polémico CEO, que tem sido muito crítico da ajuda estatal de 3.200 mil milhões de euros à TAP e também dos atrasos nos controlos nas chegadas ao Aeroporto Humberto Delgado.

Em conclusão, a Ryanair referiu que “os resultados finais do exercício fiscal de 2027 [que acaba no final de março de 2027] continuam fortemente expostos a desenvolvimentos externos adversos, incluindo a escalada do conflito no Médio Oriente e na Ucrânia, riscos de escassez no abastecimento de combustível, preços de combustível mais elevados por mais tempo nos nossos 20 % não cobertos, choques macroeconómicos e greves e má gestão do controlo de tráfego aérea na Europa”.

Segundo os analistas do Deutsche Bank, “embora o comunicado de imprensa sugira que o CEO poderá em breve assinar uma prorrogação do contrato até 2032 (em vez de 2028), o que constitui uma boa notícia, prevemos que o update venha a pesar ligeiramente sobre as ações esta manhã, tendo em conta as perspetivas menos favoráveis apresentadas”.

Às 11h19, as ações da Ryanair perdiam 1,09% para 21,78 euros cada.