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Sérvulo assessora TAP venda do negócio de ‘handling’ à Menzies

A TAP chegou a acordo para a venda da participação de 49,9% na SPdH à britânica Menzies, que já é proprietária dos restantes 50,1%. A Sérvulo esteve do lado da companhia aérea.

A Sérvulo & Associados assessorou a TAP na operação de alienação da participação de 49,9% no capital social da SPdH – Serviços Portugueses de Handling à Menzies Aviation – Portugal, com contratos celebrados em 28 de abril de 2026. A conclusão da transação encontra-se sujeita ao cumprimento das condições suspensivas aplicáveis.

“A celebração dos contratos constitui um passo determinante para a efetiva transmissão da participação social da TAP na SPdH, permitindo a concretização da operação de desinvestimento e o reforço do foco da Companhia no seu negócio principal de aviação, em conformidade com os compromissos assumidos no âmbito da Decisão da Comissão Europeia que aprovou o Plano de Reestruturação do Grupo TAP”, refere o escritório em comunicado.

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pelos sócios Francisco Boavida Salavessa, Henrique Rodrigues da Silva, Mafalda Ferreira Santos e Pedro Silveira Borges, tendo contado ainda com o apoio da equipa de M&A da Sérvulo, em particular, do associado sénior Pedro Zincke dos Reis.

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