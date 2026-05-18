Sondagem coloca PS à frente da AD. José Luís Carneiro preferido para primeiro-ministro

Uma sondagem da Intercampus para o Negócios, CMTV, CM e Now coloca o PS com 23,6% das intenções de voto, à frente da coligação do Governo pelo segundo mês consecutivo, enquanto o Chega surge como a terceira força política, mantendo-se nos 19,3%, noticia esta segunda-feira o Jornal de Negócios. O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, é o preferido para primeiro-ministro com 33,3% dos inquiridos contra 27,2% que optam por Luís Montenegro.

Ainda assim, os resultados desta sondagem colocam PS e PSD/CDS em empate técnico, dentro da margem de erro da sondagem (4%), com a Aliança Democrática a encurtar a distância com 22,9% das preferências dos portugueses para as eleições legislativas.

Já o Chega mantém-se nos 19,3%, surgindo como a terceira força partidária, seguido da Iniciativa Liberal que recua de 7,2% para 7%, enquanto o Livre mantém-se nos 5,2%. Segundo o jornal, o Bloco de Esquerda é o que mais sobe entre os partidos mais pequenos, passando de 2,6% para 3,6%, mantendo-se “taco a taco” com a CDU, que recua de 3,9% para 3,6%. O PAN também baixa de 2,6% para 2,1%. Já a percentagem de indecisos reduziu de 13% para 10,7%.

Esta sondagem foi realizada pela Intercampus para a CMTV, de modo a conhecer a opinião dos portugueses sobre vários temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Baseou-se em 606 entrevistas telefónicas e apresenta um erro máximo de amostragem de 4%. Os dados foram recolhidos entre 8 e 14 de maio deste ano.