Swatch x Audemars Piguet vai voltar às lojas portuguesas

O lançamento do Royal Pop fez filas em todos os países onde foi lançado, incluindo Portugal. A marca diz que voltará.

Há boas e más notícias para os amantes de relógios que desejavam a edição limitada Swatch x Audemars Piguet. A boa: vão voltar. A má: não se sabe quando, diz a marca, contactada pelo ECO Avenida.

Em Portugal, apenas duas lojas receberam estas edições limitadas, a Swatch do Colombo e a Swatch do Norteshopping. Foram postos à venda no sábado e as filas foram tão intensas em Lisboa e no Porto como no resto do mundo. Cerca de 500 pessoas fizeram fila em cada uma das cidades.

Várias lojas nos EUA e Reino Unido tiveram de fechar portas por razões de segurança, com incidentes à porta, de acordo com a CNN. Este domingo, a marca falou para os consumidores através do Instagram: “Para garantir a segurança dos nossos clientes e das nossas equipas nas lojas Swatch, pedimos gentilmente que não se apressem para as lojas em grande número para adquirir este produto. A Coleção Royal Pop permanecerá disponível por vários meses. Em alguns países, filas de mais de 50 pessoas não podem ser aceites e as vendas podem ter uma pausa”.

Para alguns, foi mais um motivo para criar conteúdo para as redes sociais. Para outros, uma espera inglória. Os relógios não chegaram para as encomendas, segundo a Swatch. Não se tratando de uma edição limitada, voltará.

A coleção tem oito modelos Bioceramic e está inspirada no Swatch POP e no Royal Oak, lançado em 1972 pela Audemars Piguet, com o formato de relógio de bolso. Estes modelos foram desenhados para serem usados ao pescoço, no pulso, no bolso, presos a uma mala ou como relógio de secretária, através de um suporte amovível. A linha Royal POP divide-se em seis modelos Lépine e dois modelos Savonnette, ainda segundo a marca.

Os relógios Swatch têm preços a partir dos 100 euros, a colaboração com a Audemars Piguet custa cerca de 350 euros.