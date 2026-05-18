Mercado Ibérico

Telefónica supera as previsões nos seus resultados trimestrais e reforça o seu perfil financeiro

  • Servimedia
  • 7:00

O jornal norte-americano 'The Wall Street Journal' destaca a melhoria da Telefónica após ter ultrapassado as previsões de mercado nos resultados do primeiro trimestre de 2026.

A empresa reportou receitas de €8.127 milhões, enquanto o seu EBITDA ajustado atingiu €2.836 milhões, números que refletem o crescimento homólogo e uma evolução positiva nos seus indicadores operacionais.

Num artigo, o jornal destaca que o preço das ações da Telefónica reagiu favoravelmente aos resultados, registando aumentos após a divulgação de dados que, além de superarem as estimativas de consenso, consolidam a estratégia da empresa em mercados-chave. “Estes resultados são um sinal positivo sobre a evolução operacional do grupo”, sublinhou os meios de comunicação económicos.

Espanha e Brasil lideraram o crescimento por mercado, com aumentos de 2% e 7,4% nas receitas, respetivamente. No caso de Espanha, o impulso vem do negócio de serviços e dispositivos, enquanto o Brasil consolida a sua posição como um dos principais motores do grupo. A Telefónica também avançou com a sua estratégia de reorganização na América Latina, reduzindo a exposição na região para se focar em áreas de maior rentabilidade.

O jornal destacou que, apesar de registar perdas líquidas no trimestre devido a desinvestimentos na América Latina, a empresa conseguiu reduzir a sua dívida líquida em cerca de 1.500 milhões de euros. Esta medida reforça o seu perfil financeiro e melhora a perceção do mercado sobre a sua estabilidade e capacidade de crescimento.

OBJETIVOS PARA 2026

A Telefónica reiterou as suas metas financeiras para o ano, que incluem crescimento das receitas e EBITDA, bem como a confirmação da sua política de dividendos. Estes elementos, segundo a análise do ‘The Wall Street Journal’, são valorizados pelos investidores como fatores de visibilidade e confiança no futuro do grupo.

Na sua estratégia global, a operadora procura consolidar a sua presença em mercados-chave, ao mesmo tempo que faz progressos na redução da sua exposição em áreas menos lucrativas. O jornal norte-americano salientou que esta abordagem responde à procura de maior crescimento e rentabilidade num contexto de crescente concorrência no setor.

A publicação destacou ainda que a Telefónica continua a reforçar o seu desempenho operacional, refletindo uma melhoria nos principais indicadores de negócio e demonstrando capacidade de adaptação aos desafios do mercado.

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