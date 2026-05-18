Times Square e celebridades. A receita Gucci para voltar a dar nas vistas

Paris Hilton estava em sua casa, Cindy Crawford voltou à passerelle, Tom Brady estreou-se como modelo. Além de celebridades, na apresentação da sua primeira coleção cruise para a Gucci, Demna escolheu mostrar-se no lugar mais visível do planeta, Times Square, com convidados como a jornalista Anna Wintour e a cantora Mariah Carey na plateia.

A escolha do local é um piscar de olhos à ligação da marca italiana com Manhattan. Foi nesta cidade que a marca abriu a primeira loja fora de Itália, em 1953. É também uma escolha cuidada. A Kering procura reverter a queda de 8% nas vendas da Gucci, a sua insígnia mais importante, registados no primeiro trimestre de 2026, segundo os dados divulgados pela própria marca.

Recuperar as receitas da Gucci é a missão do gestor Luca De Meo, nomeado em setembro para liderar a recuperação do grupo, sobretudo na Gucci.

O executivo prometeu mais do que duplicar a margem de lucro operacional do grupo e reforçar a atratividade da marca, e apresentou recentemente um plano de recuperação. Demna, nomeado diretor criativo da marca em março apresentou em fevereiro a sua primeira coleção.