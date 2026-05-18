Direto Trump avisa que “nada restará” do Irão se Teerão não aceitar um acordo
Após mais de um mês de tréguas entre os dois países, a perspetiva de uma solução para o conflito iniciado a 28 de fevereiro continua distante.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, avisou no domingo que “nada restará do Irão” se o país não assinar um acordo com os Estados Unidos. “Para o Irão, o tempo está a esgotar-se e é melhor que ajam rapidamente ou não restará nada deles”, ameaçou, numa publicação na sua plataforma Truth Social.
Acompanhe aqui os últimos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente.
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